Horváth Zsolt polgármester alaposan ismeri ennek a civil szervezetnek a munkáját is. - A dunaföldvári kertbarátoké egy kiváló alkotó közösség. Együtt élnek az általuk gondozott gyümölcsösökkel és szőlőkkel. Szinte egész éven át van velük munkájuk. A saját kertjükben és mellette a közösségért is dolgoznak. Ennek az eredményeit a város nevében is megköszönöm. Büszkék vagyunk rájuk, ahogy ők is azok lehetnek a közös teljesítményükre, amit szívvel és erős akarattal tudtak megvalósítani.

Városi borversenyt is rendeztek – tudtuk meg. -Ez mára már egy jó nevű hagyománnyá erősödött, ami erősíti a városunk jó hírét az országban. Azt bizonyítja, hogy legjobb szőlőtermelőkből kiváló borászok váltak, mellettük kialakult egy olyan szakmai kör, akik hozzáértően tudnak lebonyolítani egy ilyen eseményt.

Külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy a tagság nem csak társasági eseményként élte meg a beszámolót, hanem a magukénak érzik ezt a szervezetet, és partnerként hallgatták azt. Lipták Tamástól az elnöktől ezt is hallottuk. -Nyugodtam mondhatom, hogy az egyesületünk egy remek évet zárt. Ezzel együtt már szinte Mao Ce-tung korszakát idézte az egyetértésük. Persze a tréfát félretéve, a tagságunk előtt ismertek azok a programok, amiken részt veszünk és az év során végigkövethetik az aktivitásunkat. Nem most találkoztak első alkalommal a tényekkel. -Nagyon jól látod, én ebbe nőttem bele a Szeleczki Sanyi bácsi nyomán. Úgy látszik, hogy ezt az örökségünket sikerült megőrizni. Nagy értéknek találom. Szerencsés esetben a civil egyesületek hasonlóképpen működnek, mint mi.

A tagság fiatalodik, mint kiderült és ez bizony jó hír. -Sokan állnak közénk, ha nagyon divatosan akarnám mondani, a „zöld ügy” mellé. Egyre többen jönnek rá, hogy mennyire jó a kertjeinket megművelni és nem gazosodásra ítélni. Hasonlóképpen megérzik a fa a szőlő, vagy a virágültetés örömét és szívesen gondoskodnak róluk.

A panellakók számára ez egy zárt közösség – tettük fel a kérdést. -Abszolút nem, és itt visszautalok a korábbi elnökeinkre a Szeleczki fivérekre, a Józsefre és a Sándorra, akik már akkor azt vallották, hogy akár egy cserép virág gondozásával is jelentkezhetnek hozzánk. Persze a panelvilág azért valamennyivel több lehetőséget is engedhet a közösségi-, vagy a balkonterek növényekkel való beültetésével – érkezett a válasz.

Lehet, hogy újra divatba jön a kertészkedés – érdeklődtünk és a következő választ kaptuk: -Nem a gazdasági okát, például a durva zöldség és gyümölcsárakat feszegetem, mert az messzire vezetne, de szerintem attól függetlenül is remény van rá. Amikor magunknak termelünk az egyrészt olcsóbb, másrészt ismert termék kerül vele a családunk asztalára, ami egyfajta biztonságot jelnet. Az meg egy különösen kellemes dolog lehet, ha ezt a tevékenységet a generációk közösen végzik el. Mi más ez, ha nem a jövőbe vetett felelősségteljes gondoskodás.