Mint azt dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője kiemelte, ezzel a határozattal a béke melletti elköteleződést fejezik ki: elítélik az orosz katonai agressziót, elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. Kimondja még (amit a magyar emberek jelentős többsége az erről szóló konzultáció során is), hogy az uniós szankciók Oroszországgal szemben nem célravezetők, hiszen egy év elteltével sem vetett véget a háborús konfliktusnak. Arról nem is beszélve, hogy a szankciók olyan magas energiaárakat eredményeztek, amelyek az embereket sújtják a mindennapokban. A képviselő arról is szólt, hogy a fegyverszállításokat le kell állítani, mert az csak elnyújtja a háborút, sőt, akár világháborúhoz is vezet. Hangsúlyozta, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, hogy ne legyen több áldozata ennek a konfliktusnak.

A javaslat arra is felhatalmazást ad a kormánynak, hogy tegyen újabb lépéseket a béke irányába, minden lehetséges módon segítse a háborús menekülteket. Emellett felszólítják az itthoni magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan politikai megszólalásoktól, tettektől, amelyek Magyarország háborúba sodródását okozhatják. Dr. Mészáros Lajos hozzátette, a dollárbaloldal nem fogadta el a háborúellenes határozatot, így ne legyenek kétségeink, ha Pintér Tamáson vagy Kálló Gergelyen múlt volna, ők sem szavazták volna meg a békepárti javaslatot.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában úgy fogalmazott, két dolgot várunk az Európai Uniótól; az első, hogy legyen tartós béke, hiszen az uniónak a békét kell szolgálnia, a másik, hogy az elért jólétet őrizze meg, de ehhez képest a háború és a szankciók tönkreteszik az európai gazdaságot.