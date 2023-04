Amint arról portálunk élő közvetítésében is olvashatnak, a katolikus egyházfő szombat délelőtt magánlátogatáson vett részt a Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban, ahonnan átment a Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet-templomba, ahol rászorultakkal, menekültekkel és karitatív szervezetek munkatársaival találkozott szombaton.

Helyszíni tudósítónktól megtudtuk, hogy a 9 órakor kezdődő felvezető programok után a Szentyatya fogadására 10:15-kor került sor, mely Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus Karitász elnökének köszöntőjével kezdődött. Ezt követően Ferenc pápa beszélt a jelen levőkhöz. A tervek szerint a szentatyát egy menekült család is köszönti majd, ők rövid műsorral is készülnek, emellett többen is tanúságot tettek a hitükről Ferenc pápa előtt.

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvényen közös imádság, liturgikus és dicsőítő éneklés volt és a hívek a végén pápai áldást kaptak.

Spányi Antal megyés püspök köszönti a híveket

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Több Fejér vármegyei személyt is megjelent az eseményen. Megulesz Gabriella, a Katolikus Karitász dunaújvárosi csoportjának vezetője elmondta, hogy nyolcan érkeztek, hogy sorfalat álljanak, nagyon megtisztelő és örömteli számára, hogy részt vehetett az eseményen.