Ez volt a Versmaraton elnevezésű program, amely már egy évtizedes múltra tekint vissza. Gárgyán Attiláné, a helyi könyvtár vezetője, egyben a rendezvény főszervezője elmondta, tíz évvel ezelőtt indult ez a kezdeményezés a költészet napja alkalmából.

– Azt láthatjuk, hogy minden résztvevő szívesen jön a rendezvényre, lelkesen készülnek a választott verseikkel a fellépésre – mondta Gárgyán Attiláné.

Az óvodások csoportosan lépnek fel a faluház színpadján, óvodapedagógusaik kíséretében.

Az általános iskolások már egyedül, önálló produkciókkal veszik ki részüket a maratoni verselésből. Az első osztályosok jellemzően Weöres Sándor-verseket adnak elő, a felsőbb évfolyamosok pedig a tananyagokban szereplő műveket. Így például a ötödik osztályosok Petőfi Sándor János vitézéből olvastak fel, de Arany János Toldijából is hallhatott a publikum részleteket. Természetesen a Petőfi-emlékév apropóján több Petőfi-verset is választottak az előadók. Az idei rendezvényre elhívták Talpai Tibort, aki megzenésített versekkel kedveskedett.

Mozgalmas időszakot zárhatott a könyvtár ezzel a szerdai rendezvénnyel. Mint azt az intézményvezető vázolta, a „Posztolj verset az utcára!” című felhívás keretében a helyi iskola tanulóival közösen versekkel színesítették a faluház előtti térköves burkolatot, illetve ablakokra, fákra is kihelyeztek költeményeket tartalmazó papírlapokat. Egy hónappal ezelőtt nyílt meg a könyvtárban Telegdi Ágnes mackókiállítása, amelynek zárásaként az írónő ellátogatott az intézménybe és egy interaktív foglalkozást tartott a harmadik osztályos diákoknak.

A baracsi könyvtár idén is csatlakozott az Internet Fiesta elnevezésű országos programsorozathoz. Ennek keretében március 23. és 30. között például a könyvtármozi adatbázisának történelmi és tudományos filmjeiből rendeztek vetítéseket, továbbá volt felolvasóest Horváth Zsolt novelláiból, és a helyi nyugdíjas egyesület tagjai is meséltek könyvélményeikről.