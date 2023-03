A vacsorát követően azonnal felforrósodott a hangulat a bálban, hiszen meglepetésvendégként a Bloco de Budapeste, Közép-Európa első számú batucadazenekarának, és a velük fellépő fantasztikus táncosoknak műsorától. A veszedelmes tempókat, meggyőző hangerővel hozó, ütős hangszerekkel kiálló zenekar parádésan szolgálta ki a lélegzetelállító brazil hölgyekből és egy férfiartistából álló tánckart. A folytatás is hibátlanra sikerült.

A horgászhelyek megújítását tűzték ki célul erre az esztendőre Fotók: Balogh Tamás

Az eseményt Horváth Zsolt, a város polgármestere nyitotta meg, akit számos alkalommal, aktív önkéntesként tevékenykedő szereplőként is láthattunk az elmúlt év során az egyesület csodálatos kis-dunai bázisán.

Az egyesület egész évi teljesítménye is tapsot érdemelt. Kiss Lajos Csaba, a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének elnöke is rövidre és derűsre fogta a mulatni vágyó közönség előtt a szót. Utóbb már részletesebben mesélt a szervezeti életükről:

– Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a horgászbálunkat az idén. A Covid miatt ki kellet hagynunk azokat az alkalmakat. A műsor színvonala miatt is nyugodtan mondhatjuk a mostani közös vacsorás, zenés-táncos újrakezdésre, hogy parádésra sikerült. Nagy területet összefogó gyűjtőegyesület vagyunk. Kevés hasonló lehet az országban, mint a miénk. Bölcske és Dunaegyháza talán közigazgatásilag is hozzánk tartozik. Két megye és két vízügyi igazgatósági határt is átlépünk, hiszen a székhelyünk Tolna vármegyében van, a horgászvizünk pedig Bács-Kiskunban.

Látványos show alapozta meg a bál vérpezsdítően jó hangulatát

A tagságunk nagy része, ahogy a bál résztvevőinek nagy része dunaföldvári, de a környező településekről is sokan tartottak velünk. A legtöbben a családjukkal és a barátaikkal együtt érkeztek. Ez azért fontos, mert a horgászat főképp férfisport, bár nagyon ügyes hölgyek is vannak közöttünk, de ilyenkor mindenki elkísérheti a párját, megismerkedhet a többi családdal is. Legfőképpen pedig együtt szórakozhatnak. A szabadidőnk jelentős részét együtt töltjük, hiszen egymás mellett pecázunk, közösen csináljuk a horgászversenyeket, ahogy a társadalmi munkáinkat is. Igazi baráti társasággá forrtunk össze.

Kiss Lajos Csaba (b) és Horváth Zsolt köszöntötte a vendégeket

– Erre az évre is vannak nagy tervei az egyesületnek?

– Mindig is voltak nagy terveink, hiszen azért is tartunk itt, ahol. Az elmúlt tizenhárom évben a mai árakon számolva legalább kétszázmilliós beruházást végeztünk, és egy gyönyörű bázis birtokában vagyunk, ami még egy megyei egyesület részéről is figyelemreméltó teljesítmény lenne. Az idei esztendőben a ­legnagyobb tervünk a napelemes rendszer kiépítése lesz, hiszen az ismert problémák miatt sajnos a korábbi harmincezer forintos villanyszámlánk százharmincra emelkedett. Mellette szeretnénk a vízpartot fejleszteni és a horgászhelyeket megújítani. Mivel egy nagyon komoly gépparkunk is van, ezért jó lenne hozzá egy megfelelő tároló helyet építeni.

– A tizenhárom éves megbízhatóság után a horgászaink tudják, hogy márciusban ismét társadalmi munkára, utána pedig számos érdekes programra hívjuk őket. Például egy igazi sztárt, Haskó Tamás pontyhorgászt várjuk egy előadásra március 17-ére, utána pedig kezdődnek a versenyeink. Tartalmas szezon elé nézünk.