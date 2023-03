Mint azt Feth Katalin, a vöröskereszt területi vezetője elmondta, fontos célkitűzésük, hogy minél több fiatalt vonjanak be a rendszeres véradók táborába, ennek érdekében számos akciót szoktak meghirdetni, így például a felsőoktatási intézmények és a középiskolák között is zajlik ilyen verseny. Most először az általános iskolák körében is meghirdették, a felhívásra pedig valamennyi helyi intézmény jelentkezett.

Mivel a véradás egyik feltétele a 18. életév betöltése, így természetesen nem a diákok részvételére számítottak, hanem elsősorban a szülőkre, rokonokra, hozzátartozókra (akik ezzel példaként szolgálnak a gyermekeknek). A tanulóknak abban volt nagy szerepük, hogy minél több felnőtt vér­adót toborozzanak iskolájukba. Körülbelül két hónap alatt szervezték meg, s bonyolították le mindegyik iskolában a véradásokat. Átlagosan huszonöt személy adott vért intézményenként, a legtöbben, összesen harmincöten a Petőfi iskolában.

Árvai Gyöngyi, a Petőfi iskola igazgatónője elmondta, az egészségvédelem, a környezettudatos szemléletmód a pedagógiai programjuk egyik fontos része. Ennek tükrében szervezték meg diákjaik számára azt az újévi akciót, amellyel különféle kihívásokat teljesíthettek az osztályközösségek. Ezek között volt például az, hogy a január 24-i vér­adásra legalább három felnőttet hozzanak el. A legtöbb szülőt az 1. a és a 4. a osztály hívta el (hetet-hetet), továbbá a pedagógusok is kivették részüket, így alakult ki a nagy létszám a véradáson.

Mint azt az igazgatónő hozzátette, a gyermekek a legfogékonyabbak az új kezdeményezésekre, velük sikerül igazán a szemléletformálás a jövőre nézve is, ehhez pedig fontos, hogy a felnőttek példát mutassanak nekik.