A helyi művelődési házban helyet kapó alkalmi Pilvax kávéházban korhű díszletek között hangolódhattak az érdeklődő polgárok a Jankovich Miklós Általános Iskola és a Napsugár Asszonykórus közös ünnepi műsorára kedden délután. A 17 órai kezdésre zsúfolásig megtelt az intézmény nagyterme. A Jankovich diákjainak és pedagógusainak produkciója előtt a darab szerzője és egyben rendezője, Baksa László felvezetésében aktív részvételre buzdította a közönséget, amelyre – némileg rendhagyó módon – ezúttal a forradalmi pillanatokat élő pesti nép szerepét szabták.

Az önkormányzat vezetése és a helyi civil szervezetek helyezték el koszorúikat a Petőfi-szobornál Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az ötödik osztályosok műsora ezúttal a pelyhes szakállú márciusi ifjak vezető személyiségeire koncentrált. A diákok egy-egy jelenttel bemutatták, miként is élhette meg március 15-e sodró forgatagát a haza sorsa iránt elkötelezett csapat. Az ötletes, számos humoros elemmel is átszőtt produkcióba fokozatosan bekapcsolódott az egyre lelkesebb közönség is, amely a végén már együtt énekelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából ismert Meghalt a cselszövő című dalt a színpadiakkal. Az előadást követően az emlékezők átvonultak Petőfi Sándor szobrához, ahol Rácalmás önkormányzatának vezetői, valamint a helyi civil szervezetek helyezték el koszorúikat.