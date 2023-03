A „helyi” hírességre több alkalommal is emlékeztek már idén. A Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubja ebben az évben is aktívan részt vett a Beszédes József- megemlékezések szervezésében és lebonyolításában Dunaföldváron, amelyek a víz világnapjához kötődtek. Ezek az események az elmúlt pénteken zajlottak le.

A Beszédes József Általános Iskola 5. osztályos tanulói számára ismeretterjesztő előadásokat tartottak a vizes élőhelyekről a Stefánia állóhajón. A délutánt az általános iskolában kezdték, ahol a névadó emléktábláján, majd a főutcán tovább haladva az utolsó lakóháza falán, aztán a főtér szoborcsoportjánál helyezték el a koszorúikat. A rendezvény­sorozat zárásaként az alkotó sírjánál emlékeztek meg róla.

A főtéri koszorúzáson a Beszédes iskola kórusa is fellépett

A főtéri megemlékezésen a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály vezetője, Papanek László mondott beszédet, amiből röviden idézünk.

– A régi vízügyi térképeken látható, hogy reformkori Nagy-Magyarország területének legalább harminc-negyven százaléka időszakosan vagy rendszeresen vízjárta terület volt. Nem volt meg az árvizekkel szembeni biztonság. Óriási pusztításokat végeztek a nagy jeges áradások. Jogos volt a társadalom igénye, hogy a természet zabolázatlan erejét valamilyen módon szabályozni kell. Az agráriumnak addig nem igazán voltak lehetőségei. A reformkorszakban kezdődött a magyarországi tudatos árvízvédelem és folyószabályozási tevékenység. Ennek volt az egyik legnagyobb alakja Beszédes József, aki először a nyugati országrészek folyóit szabályozta meg.

A Duna Baja térségi árvízmentesítését is ő végezte el, de dolgozott az Ipoly és a Kapos folyón is. Gróf Széchenyi Istvánnal a Vaskapuhoz hajóztak az ottani szabályozás előkészítése miatt. Beszédes Józsefnek korszakos gondolata született: egy vízfolyást nem csak szabályozni kell, és ezzel az emberi javakat biztonságba helyezni. Ezt így fogalmazta meg: „A házad udvaráról ne ereszd el az eső és a hó levét, amíg nem használtad! Úgy határodból, vármegyédből, országodból, mert ez ingyen van, az Isten becses ajándéka.”

Sződi Imre a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének korábbi elnöke volt, aki jó viszonyt ápol a helyi általános iskolával. A névadójukra való emlékezéshez a korabeli folyóvizek menti „pocsolya”-térképet, mellette zászlót és molinót is adományozott, hogy a tan­intézet a rangjához illően tudja magát megjeleníteni. A máig is jelentős posztot betöltő szakembertől ezt is hallottuk.

– A korábbi kollégákkal létrehoztuk a Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubját, amely egy közhasznú szervezet. A tagokkal máig szakmai közösséget alkotva tapasztalatcseréken adjuk át egymásnak az ismereteinket. Mi vállaltuk el, hogy a neves vízügyi szakemberek emléknapjait meg fogjuk szervezni. Mint helyi lakos, az itteni események gondozását én vállaltam el.

Miért lehet Beszédes József a példaképünk? – vetődik fel a kérdés. Mára az időjárás korábbi évszakváltó ciklikussága már a múlté. A csapadék néha özönvízszerűen zúdul, máskor szárazságtól szenvedünk. Most aztán nagy jelentősége lenne a víz megőrzésének és például az öntözésre való felhasználásának.

A Duna szinte kínálja a lehetőséget a partja mentén élőknek. Ez a folyó a maga 2850 kilométerével hatalmas területről gyűjti össze a vizet. Nagyon jó lenne, ha ennek a vízszintszabályozását meg lehetne oldani. Amikor egy csatornát vagy egy tározót ebből feltöltünk, akkor a körülötte lévő területek talaja is feltöltődik vízzel, aminek nagyon pozitív hatása van a mezőgazdasági tevékenységre. Ezért kellene minél többet megőrizni a most másodpercenként átfolyó kétezer-egyszáz köbméterből.

Beszédes József és a mai Dunaföldvár kapcsolata örök érvényű. Ez a kedves kisváros joggal büszkélkedhet számos szép, épített és természeti értékével. Mellette az egyik hírességükkel, akiről a Duna-hidat is elnevezték. Horváth Zsolt polgármesterrel erről is beszélgettünk.

– A híres magyar örök nyomot hagyott a mi történelmünkben és a szakmájában is. Hatalmas tudással rendelkezett, amivel átlátta az ország vízrajzát, és konkrét terveket alkotott a szakszerű rendezésére.

– Ez az esemény kapcsolódott a víz világnapjához is. Az imént az iskolás gyermekekkel beszélgettem, és azt mondtam nekik, hogy milyen szerencsés dolog az, hogy amikor kinyitjuk a csapot, akkor fogyasztható, egészséges ivóvíz folyik belőle. A világ jelentős részén ez csak álom. Ezért nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a hatalmas értékünket megőrizzük a következő generációk számára.

– Itt, a Duna partján csodálatos környezet várja az ideérkezőket. Azt szeretnénk, ha ebből az ökokörnyezet megőrzése mellett egy rekreációs övezet alakuljon ki, ami majdan az utánunk jövőket is kiszolgálja.

A mai kor gyermekeit már nemcsak a klasszikus ismeretekre, hanem sok más dologra is tanítani kell, hogy sikerrel állhassák meg a helyüket a jövőben. Ilyen például a természettel való helyes együttélés módja, vagy a térség híres, példaértékű teljesítményt felmutató embereinek az alaposabb megismerése. Keresztesné Katona Máriától, a helyi Beszédes József Általános Iskola intézményvetőjétől ezt is hallottuk:

– A névadónkról mi február hatodikán emlékeztünk meg, de akkor még hideg volt a szabadtéri rendezvényekhez, amikre már hagyományosan a Stefánia állóhajón kerül sor. Azon a környezetvédelmi és a vizes élőhelyeket bemutató előadáson hallottak már a gyermekek szívéhez szóltak, megértették azt.