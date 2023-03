Mint arról lapunkból már korábban értesülhettek, tavaly februárban meglehetősen felbolydult a rácalmási iskola élete. A tetőszerkezet egyedi kialakítása miatt ugyanis a szélsőséges időjárási viszonyok nagy károkat okoztak az épületben évekkel ezelőtt.

Az erős szélben a cserepek elmozdultak, eltörtek, ennek következtében a beázások miatt a faszerkezet több helyen megsérült. A tetőtéri négy tanterem mennyezete megrepedezett. Emiatt a szakemberek tanításra alkalmatlannak nyilvánították az intézmény második emeletén, a tetőtérben kialakított tantermeit. Négy osztály elhelyezéséről kellett gondoskodni. Két másodikos osztály átköltözött az önkormányzat segítségével a művelődési házba, a másik két felsős osztály pedig óráról órára az úgynevezett költöző osztályok helyét vette át, vagyis vándoroltak az iskola tantermeiben. Ezt követően az iskola tetőszerkezetének felújítását a Dunaújvárosi Tankerületi Központ saját forrásból megkezdte.

Az átadóünnepség sza­lagátvágási ceremóniáján részt vett dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián vármegyei közgyűlési elnök, Schrick István polgármester, Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója, és Nagy László, a kivitelező Szegletkő Kft. ügyvezetője.

Elsőként dr. Molnár Krisztián mondott beszédet.

– A térség látványosan fejlődik. De nincs az a jó, amit ne lehetne fejleszteni. Különösen, ha a gyerekek elhelyezéséről, tanulmányairól van szó. A rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola mintegy 231 millió forintos felújítása során megújult a főépület feletti tetőszerkezet, megjavították a beázott tantermek sérült álmennyezetét, valamint kicserélték a tetőgerincen lévő bevilágító ablakokat és a bejárati homlokzaton lévő ablakot is. Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásáért, amelynek köszönhetően száz százalékban hazai forrásból valósult meg a fejlesztés.

Dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő a következőket mondta el:

– A Makovecz-stílusú tető cseréje már évek óta fontos kérdés volt, mert az időjárás nagy károkat okozott benne, és több helyen is beázott az épület. A látványos építészeti megoldások külön kihívást jelentettek a kivitelezőknek, akiknek gratulálok a munkájukhoz. Csakúgy, mint Rácalmásnak a szép, felújított intézményhez, és örülök, hogy méltó környezetet sikerült biztosítani az itt folyó magas színvonalú szakmai munkához.

Schrick István, Rácalmás polgármestere örömét fejezte ki és köszönetet mondott a tankerületnek és a kormánynak a segítségért. Mint elmondta, a felújítás nagy kihívás volt, de most minden a helyére került. Mert az egyik, ha nem a legfontosabb intézmény Rácalmáson az iskola. Hiszen a legfrissebb adatok alapján a településnek 5025 lakosa van, amely néhány év alatt több mint 1000 fővel növekedett, ami örömteli, ugyanakkor feladat is az intézmények számára.

Ezután Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója szólt a létesítmény megújulásának jelentőségéről, és köszönetét fejezte ki a helyi önkormányzatnak az együttműködésért.

Az átadóceremónia végén ismét dr. Molnár Krisztián kért szót:

– A rácalmási lakosok belterületi úthálózat-felújításra várnak. Azonban ezt a forrást az unió átcsoportosításra hivatkozva megvonta. De dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úrral nem nyugodtunk bele ebbe a helyzetbe, és mindent megtettünk, hogy megvalósulhasson a lakossági igény. Elsősorban országgyűlési képviselő úr munkájának köszönhetően nemzeti forrásból fog megvalósulni az úthálózat felújítása. Köszönöm dr. Mészáros Lajos munkáját, valamint a polgármesterét, aki tolmácsolta a lakók igényét.