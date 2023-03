Szakmai érettségi vizsgatárgyak

Az SZKTV mellett egy másik nagy verseny a középiskolások számára az ÁSZÉV, vagyis az Ágazati és ágazaton belüli specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenye, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium hirdet meg, a szervezést pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal végzi. A Dunaferr technikum arról számolt be, hogy ezen a viadalon is vannak továbbjutó diákjaik. A gépjármű-mechatronikai szakos fiatalok mezőnyében Barta László, Nagy Jonatán és Kiss Antal ért el kimagasló eredményt; az automatika technikus szakos tanulók között Matolcsi Levente és Tauser Gordon is bejutott a második fordulóba.

Továbbjutott a Lorántffy technikum diákja, Ambrus Anetta is, ő a fodrászati ismeretek tantárgyban versenyez.