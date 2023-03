Adatvédelem, mesterséges intelligencia, cyber­bullying. Egyebek mellett ezek a témák is napirendre kerültek a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában megrendezett digitális témahéten. Az intézmény felsős diákjai a hét során ilyen és ehhez hasonló, kulcsfontosságú ismeretet szerezhetnek érdekes előadások, játékos feladatok és versenyek által.

Az öt napon át tartó digitális témahét menetéről és fontosságáról Vári Évával, az Arany iskola informatika szakos tanárával beszélgettünk, aki elmondta, nagyon lényegesnek tartják, hogy minél szélesebb körben hasznosítható tudást szerezzenek az intézmény tanulói.

„A digitális témahéten lezajló programokkal az 5–8. osztályos gyermekek tudatosabb internethasználatát kívánjuk segíteni, támogatni. Ahhoz pedig, hogy ezt megvalósíthassuk, még szakjogász segítségét is kértük, aki gyakorlati témákkal is alátámasztja majd az információit” – mondta Vári Éva.

Habár a mai generáció gyermekei többé-kevésbé otthonosan mozognak az internet világában, fontos, hogy mélyebben is megismerkedjenek a világhálóval, az ott rejlő veszélyekkel, felelőtlen használatának következményeivel. Vári Éva hozzátette, sok diák nincs tudatában annak, hogy 12 éves kor felett büntethetőek, pedig ezt észben tartva biztosan óvatosabban bolyonganának a digitális térben.

A témahét első napján a digitális világ témakörét feldolgozó, internetes webkereséssel egybekötött keresztrejtvény-megoldás, valamint wifijelszó-keresés volt a diákok feladata. Kedden a cyber­bullying lényeges témaköre került a főszerepbe, a hét közepén pedig játékos vetélkedővel folytatódik az esemény. Csütörtökön az adatterjedést, digitális lábnyomot és mesterséges intelligenciát feldolgozó, izgalmas előadással készülnek a 7–8. évfolyam tanulói számára, valamint később egy lazább témájú programra is várják a felsősöket, amely során mémgyártás lesz a feladat. Pénteken pedig az oklevelek, díjak átadására kerül sor, valamint a hét során elkészített táncos kihívás videóit is levetítik, és a rendezvényt záró napot tombolahúzás teszi még izgalmasabbá.