Február 22-én, szerdán délután a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében tartotta Mezőfalva képviselői testülete az évi rendes közmeg­hallgatási ülését.

Első napirendi pontként Márok Csaba polgármester ismertette a falu pénzügyi bevételeit és kiadásait, amiben nem csak a község intézményeinek működési költségei, de a közelmúlt projektjeinek finanszírozásai is szerepeltek. Számszerűsítve 1 milliárd 7 millió 840 ezer 489 forintról szólt a bevételi és a kiadási egyensúly, amit idén sem szeretnének felborítani. A 2023-as tervezéskor igyekeztek figyelembe venni egy labilitási tényezőt is, amit a megnövekedő energiaárak okozhatnak. Utóbbi érinti a közvilágítást, az intézmények energiaszámláit.

Szain Tibor a szőlőhegyi utak javításához kért segítséget

A várható fejlesztéseknél kiemelkedik a második világháborús emlékmű várható felújítása, amelyhez próbálnak forrást biztosítani a költségvetésben, illetve pályázatot nyújtott be az önkormányzat a tavalyi évben a Kinizsi utca burkolatának felújítására és a Semmelweis utca vízelvezetésére. Márok Csaba beszédében kihangsúlyozta, stabil a gazdálkodás. Az egy főre jutó adóerő képesség 25 210 forint, ami azt jelenti, hogy elérik azt a határt, ami a költségvetési törvény alapján szolidaritási adófizetési kötelezettséget ír elő. Közhasznú foglalkoztatásra 2023-ban is tudnak majd forrást biztosítani. A létszám tekintetében később lehet nyilatkozni – hangzott el a költségvetés ismertetésénél. A napirendi ponthoz lakossági észrevétel nem érkezett.

A folytatásban a lakóhelyi környezet állapota került terítékre. Belterületi úthálózat teljes körű újraaszfaltozására lenne szükség – hallottuk a felvezetőben. Pályázat nélkül azonban ez reménytelen. Az idei évben elkészülnek a régen vágyott gyalogátkelőhelyek tervei. A Váci utca végén az új buszmegállónál, a sportpályánál, a Dózsa György utcánál, a „sárga” boltnál és a belső körforgónál. Ezenkívül zajlik a belterületi kerékpár­út tervezése is, amely szintén pályázati megvalósítást igényel. Az utak karbantartásánál a padkák rendezésével is foglalkoznak a vízlefolyások és a vízkárok elkerülése érdekében. Továbbá problémát okoznak a kátyúsodások, főleg az úttalálkozásoknál. Tavasszal terveznek egy nagyobb, átfogó belterületi kátyúzást. Mellette a szőlőhegyi makadám utakra is figyelmet fordítanak. Itt az utakon tavak alakultak ki, ami a gyalogos közlekedést lehetetlenné tette.

Próbálkoznak majd a Kinizsi utca végének leaszfaltozásával is, amihez már az említett pályázatot nyújtották be. Örvendetesen bővült a feljavított járdaszakaszok hossza. A Magyar Falu Programban továbbra is figyelik a megnyíló lehetőségeket. A témánál szó esett a környezet fokozott elszemetesedéséről, az önkormányzat ehhez tartozó kiadásairól, esetleges megoldásokról, mint például vadkamerák kihelyezéséről. Bő tízmillió forintos költséget jelent évente a szemétkupacok elszállíttatása – mondta Mezőfalva polgármestere. A környezetnél szintén hangsúllyal eset szó a kerti tüzelésről. A településen a korábbi rendelettől eltérően csak egy napon, hétfőn van mód a szabályos tüzelésre. Azt is megtudtuk, amikor országos tilalom van, az Mezőfalvára is érvényes!

A közmeghallgatás folytatásában lakossági kérdések hangzottak el, főleg a külterületi, szőlőhegyi utak javítását, a szemetesség és a kóbor kutyák számának lehetséges csökkentését kérték a hozzászólásokban. A belterületi részeken szintén az utak, járdák állapota, a közlekedés és a közbiztonság kérdését, és a csapadékvíz megtartásának fontosságát említették.

Hagyomány, hogy a közmeghallgatáson a képviselők is beszámolnak munkájukról Fotók: a szerző

Hagyomány a közmeghallgatások napirendjében a jelenlévő képviselők beszámolója az elvégzett munkáról, a lakossági kapcsolattartásról. Molnárné Troppert Máriával az egészségügyi és szociális bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként találkozhatnak a falubeliek. Számos kulturális rendezvény szervezője, résztvevője is. Masinka Csabáné Mezőfalva önkormányzatának alpolgármestere szintén a szociális terület jó ismerője, segítője. Továbbá közösségi programok, rendezvények aktív résztvevője. Bán Balázs képviselő a szociális bizottság tagja szintén aktív közösségi ember, aki sport-, kulturális és hivatalos eseményeken is gyűjti az információkat. De nemcsak gyűjti, hanem meg is osztja az internetes kapcsolati rendszereken keresztül. Pe­thes Bálint a sport, a madárvédelem és a katasztrófavédelem lelkes támogatója. Maga is tagja a helyi önkéntes tűzoltóságnak.

Önkormányzati munkájában a pénzügyi bizottság tagja, így jó rálátása van a gazdálkodásra. Sóki László a pénzügyi bizottság elnökeként és a polgárőrség vezetőjeként tart kapcsolatot a lakossággal. Mindannyiukban közös, hogy bár néha vannak véleménykülönbségek a munka során, de mindig egyfelé húzzák azt a bizonyos „szekeret”.