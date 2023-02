Január végén kigyulladt egy nyaralójellegű épület Kulcson, a Fecske utcában. Teljes terjedelmében égett a mintegy húsz négyzetméter alapterületű ingatlan. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, és eloltották a lángokat – adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A lakók otthonukat és a benne lévő vagyontárgyaikat is elvesztették. Azonban az ott élő négytagú család, amelynek tagja két gyermek is, a bizonyára súlyos lelki megrázkódtatáson túl fizikai sérülést nem szenvedtek el. A lakhatásukhoz ideiglenes megoldást kínált az önkormányzat, azonban ők inkább saját erőből oldották meg. Viszont a mindennapokhoz elengedhetetlen használati tárgyaknak nagy hiányát érezték, és ehhez segítségért fordultak a közösségünkhöz. Több kezdeményezés is indult a család megsegítésére.