A közgyűlést a Szent Orbán-borrend a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban tartotta kora reggeli kezdéssel, mert azért a szombat 8 órai időpont nem számít későinek.

Schmidt Attilának, a borrend nagymesterének az értékelésével kezdődött a program.

– Ismét eltelt egy év, amelynek történéseiről ezúton adok tájékoztatást az alapszabályunkban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően. Beszámolómat az év során megszervezett rendezvényeink számbavételével kezdem. Január 22-én, harmadik alkalommal szerveztük meg a Vince-napi pincejárást. Hószállingózásban indult a menet a buszmegállótól regge­link helyszínére, a Bagdi pincéhez. Ahogy az lenni szokott, az egyes állomásokon a gazdák a megvendégelésen túl bemutatták területüket, metszési elképzeléseiket, majd boraikat is megosztották az érdeklődőkkel. A sorban Fónad József, Schmidt Attila, Gévai Gábor, Kovács Anita, Boldog József és Szeitl Vilmos pincéi következtek.

Az estét a Pletser családi pincében zártuk. Februárban talán a 2022-es esztendő legjelentősebb eseményén jutott túl a borrend, ami nem más volt, mint a tisztújító közgyűlés. Ezzel kapcsolatban a nagymester elmondta, az eseményen a szavazásra jogosult negyvenhét fős tagságból harmincheten jelentek meg. Az ilyenkor szokásos pontokon túl napirenden volt a borrend alapszabályának módosítása, amely lényegi elemet nem érintett, azonban szükség volt némi jogharmonizációra, pontosításra. A közgyűlés alapszabályba foglalta a 80. életévüket betöltött tagok tagdíjfizetés alóli mentességét is. A négyéves vezetőségi mandátum lejárta miatti tisztújítás megtörtént – foglalta össze az eseményeket Schmidt Attila.

Egy közgyűlésen elkerülhetetlen, hogy szóba kerüljenek az anyagiak, ezzel kapcsolatban megnyugtató gondolatokat hallhattunk az összefoglalóban.

– Borrendünk gazdálkodása továbbra is stabil. Legnagyobb bevételünk, közel hárommillió forint az önkormányzat éves civil pályázatán elnyert működésre és programszervezésre fordítható támogatásból származott. Ezúton is köszönjük ezt Ronyecz Péter polgármesternek és városunk képviselő-testületének. Tagdíjakból származó bevételünk jelentős, 544 ezer forint volt. A tagdíjfizetési kötelezettségének a tagság száz százaléka eleget tett. A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlási összege is minden évben komoly segítséget jelent. Ez a tavalyi évben 400 012 forint volt. Köszönjük mindenkinek, aki ezt a támogatást a mi szervezetünknek ajánlotta fel. Költségvetési forrásból származó pályázati pénzt a tavalyi évben szerénynek mondható, 150 ezer forint értékben sikerült elnyerni. Az év végi záráskor hatmillió forintot meghaladó betéti állomány állt a borrend rendelkezésére.

Schmidt Attila fontosnak tartotta kiemelni, hogy továbbra is intenzíven fenntartották a sajtóval kiépített kapcsolatukat. Ezúttal legyünk egy kicsit szerénytelenek, és idézzük azt a néhány mondatot, amely lapunkkal kapcsolatban hangzott el. „A Dunaújvárosi Hírlap újságírói nemcsak beszámoltak és leközöltek minden tudnivalót a rendezvényeinkről, hanem folyamatosan konstruktívak és érdeklődők voltak. Ennek mérhető eredménye, hogy szinte minden hónapban bekopogtattunk híreinkkel a dunaújvárosi térség háztartásaiba. Köszönöm a lapnak a segítő hozzáállást, kimondottan erősnek érzem a borrendünk ismertségét körzetünkben, az ő munkájuknak is köszönhetően.”

Végére maradt az új nagytanácsi tag megválasztása. Két jelölt volt, Kurucz Vanda és László Norbert. Sportnyelven szólva a győzelmet kiegyensúlyozott nagy csatában mindössze egyszavazatnyi különbséggel a hölgy nyerte meg.

A szavazás után a gazdanapon vehettek részt a borrend tagjai.