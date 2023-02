A „Táborállás csapadékvíz-elvezetése” című pályázatára 482 millió forint támogatást nyert még az előző városvezetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából. Ez a beruházás azt az alapvető célt szolgálta, hogy további partfalvédelmi munkálatokat hajtsanak végre Táborállás területén.

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor 2010 őszén olyan veszélyes mértékben csúszott meg a löszös talaj, ami miatt az érintett terület lakóinak azonnal el kellett hagyniuk otthonaikat. Az azonnali intézkedéseket követően mintegy 346 millió forintos pályázati támogatással nagyszabású beruházást hajtottak végre: a többi közt dréncsövezéssel (a talajvíz elvezetésére), ejtőkutak és vápás vízelvezetők kiépítésével igyekeztek orvosolni azt az alapvető problémát, hogy az idővel rendkívül sűrűn beépített területen nincs megfelelő csapadék- és szenny­víz-elvezetés. Ezzel még nem ért véget a partfal-­stabilizálás, újabb munkálatokra pályáztak, és nyertek is el rá forrást. Ezt a célt szolgálta az északi lakópark csatornázási projektje, illetve a most befejezett tábor­állási projekt is.

A kivitelezési munkák részleteiről Pintér Tamás polgármester és Orosz Csaba, a körzet önkormányzati képviselője tartott helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatót.

Pintér Tamás és Orosz Csaba a helyszínen ismertette a projektet Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A polgármester elmondta, több száz méternyi utat aszfaltozhattak a projekt által, így például a Harcsa utca 2,7 méter szélességben mintegy 70 méternyi hosszan; az Európa Tanács utca 3,5 méter szélességben; az Ivó utca ugyancsak 3,5 méter szélességben és körülbelül 181 méter hosszan kapott szilárd burkolatot. Megújult és kiszélesítették a kihajtót a Pipacs utcában is.

Orosz Csaba arról szólt, hogy ismeri az itt élők problémáit a szennyvíz és a felszíni víz elvezetésével kapcsolatban, hiszen jómaga is ezen a területen lakik. A mostani projekt által már a környező utcák vizét is levezethetik, megvédve ezáltal az ingatlanokat. Még zajlanak bizonyos utómunkálatok, garanciális javítások például az Ezüstfenyő utcában, illetve a Harcsa utca egy része szegélyezést is kap. Mint azt elmondta, szükség lenne a terület csatornázására, és arra, hogy mindenhol szilárd burkolatot alakítsanak ki, mert a löszös talaj mozgása ezzel nem állt meg, további problémákat okozhat egy nagyobb mennyiségű esős időszak. Éppen ezért arról is szólt, hogy a projekt elkészülte után bizony a lakóknak is van feladatuk a megelőzés érdekében. Az egyik az, hogy a csatorna megépítésével mindenkinek rá kellene csatlakoznia, ezzel fejeződhetne be az a projekt. A tavaly őszi adatok alapján az érintett lakók kétharmada kötött rá a hálózatra. Fontos lakossági feladat az is, hogy az esővizet ne az útra engedjék, ne oda folyassák ki. Szabály van arra, hogy ezt a vizet szikkasztaniuk kell az ingatlantulajdonosoknak.

A városvezetők arról is beszéltek, hogy 30 millió forint saját forrásból az Akácos utcában és környezetében végeznek majd vízelvezetési munkálatokat.

Arra visszakérdeztünk, hogy ha további probléma várható, a most elkészült projekt mennyi időre jelenthet megoldást. Ezzel kapcsolatban azt vázolták, hogy előveszik a régi terveket, megnézik, hogy mik valósíthatóak meg, illetve nézik a pályázati lehetőségeket, hiszen milliárdos nagyságrendű fejlesztésekre lenne szükség.