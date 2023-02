Továbbra is érdemes kedvezményt kérni a többgenerációs ingatlanokra, mert bővült azok köre, akik olcsóbban kaphatják a gázt. Paks önkormányzata múlt év novemberében arról tájékoztatta lapunkat, hogy több mint száz eljárást folytattak le, és a kérelmek tizenhárom százalékában azért kellett megtagadniuk a hatósági bizonyítvány kiadását, mert többen félreértették a jogszabály „többgenerációs családi házak” megnevezését. Az ingatlannak nem volt meg az önálló bejárata vagy a lakásonként egy-egy konyha – írta társlapunk, a www.teol.hu portál.

Nem kell önálló bejárat

Az új szabályozás szerint azonban már nem kell önálló bejárattal rendelkeznie a lakásoknak, illetve lehet a lakások között átjárhatóság.

A lakásoknak rendelkezniük kell a következő helyiségekkel: a pihenést, alvást és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot lehetővé tévő helyiségek. Szükséges a legalább nyolc négyzetméter alapterületű lakószoba, de a harminc négyzetméter alapterületet meghaladó lakás esetében ennek a helyiségnek legalább tizenhat négyzetméteresnek kell lennie.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben biztosítani kell a rendeltetésének megfelelő szellőzést, a természetes megvilágítást. Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a lakóhely szerinti polgármesteri hivataltól.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a benyújtást követő hónap elsejétől biztosítja majd a kedvezményt. Azoknak, akiknek a korábbi kérelmüket elutasították, azonban már jogosulttá válnak a kedvezmény igénybevételére, újból be kell nyújtaniuk a kérelmet.

Egyéni sorsok

Társlapunk olvasója írta a következőket: többszintes családi házukban egy szintet fűtenek, és átálltak átalányfizetésre. Épphogy kijöttek év végére. A hidegre szerinte jönnek az egerek. Másik olvasónk azt mondta, lelkileg is fel kellett készülniük a többszörös rezsiárakra. Egy harmadik pedig arról számolt be, egy hónapban félig gázzal, félig szilárd tüzeléssel fűtenek, kell az ételre is a pénz. Hármójuk közül egy már igényelte a többgenerációs kedvezményt, de elutasították, mert nem volt önálló bejárata a lakásoknak. (Forrás: teol.hu)