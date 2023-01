Nyúltetemek sokaságára bukkantak a pákozdi Sárkánydomb környékén sétálók a napokban. A látvány, mindamellett, hogy ijesztő, sürgős kérdéseket is felvet. Az elhullott állatokat a vadásztársaság begyűjtötte, vizsgálják, mi történhetett.

– Még nem lehetünk biztosak abban, milyen betegségről van szó, ahhoz hivatalos teszteredmények szükségesek. Beküldtünk egy nyulat vizsgálatra az Országos Állategészségügyi Intézetbe, ahol jelenleg is tart a vizsgálat. Ami megnyugtató lehet a történtekben, hogy az üregi nyúlnak nincs olyan betegsége, ami átterjedhet emberre vagy esetleg kutyára. Tehát kizárólag az üregi nyulakat érinti, illetve mivel rokona a házi nyúl, ezért azt is veszélyeztetheti – mondta társlapunknak Bence Tibor, az Aranybulla Vadásztársaság elnöke.

A tetemeket már kikezdte a természet.

– Noha nem fertőzi a kutyákat az elhullott nyúltetem, kérnénk, hogy ne engedjék azokat az elpusztult állatok közelébe – hívta fel a figyelmet a vadásztársaság elnöke.

(Forrás: feol.hu)



Kizárólag az üregi nyúl és a házi nyúl lehet érintett