A levegőhigiénés index rendszerének négy kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Az NNK adatai szerint a szálló por koncentrációja miatt már sehol nem veszélyes a levegő minősége. Egészségtelen a levegő a Sajó völgyében, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Miskolcon, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyházán. Kifogásolt minőségű Hernádszurdok (Borsod-Abaúj-Zemplén), Eger (Heves), Salgótarján (Nógrád), Tatabánya (Komárom-Esztergom) és Várpalota (Veszprém) levegője. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített kedden.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerda estétől a délnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkülhet, egy-egy helyen erős lökések is lehetnek. Csütörtökön egy hidegfront hatására kezdetben felhős, borult idő várható, majd észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél a délnyugati tájak kivételével megerősödik, északon, északkeleten viharos lökések is lehetnek, ennek hatására országszerte kitisztul a levegő. Pénteken átmenetileg megnyugszik az időjárás és estétől nőhet a szálló por koncentrációja – írta az MTI. Dunaújváros légszennyezettségi adatai is normalizálódtak a korábbi napokhoz képest.