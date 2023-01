Sokan nem várják meg ezt a fordulót, és előbb szedik le a fát, mert az elszáradt növény ekkorra már nagyon hullajtja a tűleveleket. Az ünnep jelképe ezután újrahasznosításra kerül annak rendje és módja szerint, amelyről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Vertikál Nonprofit Kft. tájékoztatóval szolgált. Mint azt már megszokhattuk, az éves zöldhulladék-elszállítási program részeként januárban két napot jelölnek ki arra, amikor elviszik a már kidobott fenyőfákat. Idén január 14-én és 28-án lesz esedékes ez a két gyűjtőnap. Fontos, hogy e napokon csak és kizárólag a fenyőket szállítják el (a komposztálható zöldhulladék összegyűjtését áprilisban kezdi meg a vállalat).

Ez azt jelenti, hogy a szemétszállító járművekkel ekkor gyűjtik be városunk területén a fákat, amiket később komposztálnak. A szolgáltató kéri, hogy a fenyőket a hulladékgyűjtő edényzetek mellé, illetve a rácsos tárolók esetében a ketrecek mellé, rendezett módon rakják ki.

A Vertikál lakossági tájékoztatójában szerepel az is, hogy a társaság az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ban is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetőség van az újrahasznosítható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett szállítási napokon. Az újrahasznosítható csomagolási hulladékot első körben január 4-én vitték el, a következő alkalom pedig január 18-án lesz. Februárban 1-jén és 15-én esedékes a szelektív szemét elszállítása. Mint írják, a lakosságnak csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a KDV által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezik az ingatlanuk elé az elkülönítetten gyűjtött anyagokat (például a műanyag flakonokat, italosdobozokat, papírhulladékot).