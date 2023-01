Nyilván maradtak még „álmaik”

A húsvéti népi hagyományokat is megélik a településen minden évben

– Az egyik legforgalmasabb utcánk itt Baracson, a Kossuth Lajos utca – ahol nagy vonzáskörű üzletek, posta is van – felújításra került. Itt saját erőből a csapadékvíz-elvezető árkot, parkolót, járdát építettünk, illetve utóbbit felújítottuk. Az útburkolatot pedig új aszfalttal fedtük a megjelölt szakaszon – folytatta gondolatait a polgármester. Hozzátéve: – Ezzel közel egy időben – nagyjából áprilisban készült el – járdafelújítás is történt, hogy könnyebben lehessen megközelíteni az új bölcsődét. Ennél a pontnál mondhatjuk el szintén büszkén, hogy az új bölcsőde átadását követően szeptember elsejétől beindult az intézmény. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, nagy igény volt rá. Folyamatos a feltöltődése. Látva a szülőket és a gyerekeket, vidáman mennek minden reggel a baracsi Hétpettyes bölcsődébe.

Nagy büszkesége a baracsiaknak az új bölcsőde

Tényleg nagyon kedves épületet tudtunk építtetni. Minden reggel megcsodálom én is a nagy kerek ablakaival, nagy fényeivel, tereivel és az igazán klassz kiképzésével. Ki kell emelni a bölcsőde mellett a védőnői rendelőt, ami szintén saját erőből valósult meg. Ez is óriási lépés a település életében, amikor a kornak megfelelő, korszerű ­ellátásban részesülhetnek az érdekeltek. Apátszálláson az I.-es, Templomoson a II.-es körzet található. Örvendetes módon ez utóbbi településrészen fel tudtuk újítani és bővíteni az orvosi és védőnői rendelőt, valamint az épülethez tartozó szolgálati lakást. Ha már Templomosnál tartunk, akkor ne menjünk el szó nélkül a temetői ravatalozó megújítása, átépítése mellett sem, ami az orvosi rendelővel együtt a Magyar Falu Program által készülhetett el. Szintén a programból újítottuk meg két játszóterünket. A megnyert ötmillió forintból az egyiket Apátszálláson, a másikat Templomoson tettük rendbe új játszóeszközökkel is.

Baracson híres a társadalmi összefogás, ha közös ügyről van szó

– Tehát igyekeztünk a leghatékonyabban kihasználni pályázati lehetőségeinket. A megnyert pályázatoknál azért többet adtunk be, de amit elnyertünk, azt meg is csináltuk. Nyilván maradtak még „álmaink”. Folyamatosan figyeljük a kiírásokat és mindig megpróbálunk jó előre gondolkodni. Ahogy többször bevált stratégiánkat követjük: még nincs egy fillérünk sem, de már tudjuk, mit akarunk!

Arra a kérdésre, hogy melyek a prioritások a jövőt illetően, a következőt válaszolta Várai Róbert:

– A Baracs–Nagyvenyim közötti utat szeretnénk véglegesen átadni, bár a forgalomnak a karácsonyi ünnepeket megelőző napokban már rendelkezésére bocsátottuk, de a műszaki átadás még hátra maradt. Ezenkívül nyertünk kisebb pályázatokon, mint települési karbantartóeszköz-beszerzés. Fűnyírótraktort tudtunk vásárolni a hozzá tartozó utánfutóval, fűgyűjtővel, aminek nagy hasznát vesszük. 2022-ben összességében közel félmilliárd forint fejlesztés realizálódott a településen.

A falunapon díjat adtak át a közösségért sokat dolgozóknak

– Civil szervezeteink szépen működnek. Több új, vagy megújuló szervezetünk is van. Ennek során vehettünk részt például a lecsófőző, illetve a halászléfőző versenyen, amit a Baracsi Egymásért Baráti Egyesületnek köszönhettünk. Azon túl pedig a Duna menti Lovas Sportegyesület is szépen mutatja magát, akik több programmal mutatkoztak be az év során. Nagycsaládosaink megtartották a hagyományos szüreti felvonulást és bált óriási sikerrel. Nyugdíjas-egyesületünk tagjai töretlenül magas színvonalon képviselik falunkat és vesznek részt a közösségi megmozdulásokon, rendezvényeken. Külön öröm, hogy tűzoltóink is kinyíltak ilyen szempontból és szilveszterkor jótékonysággal egybekötött évbúcsúztatót rendeztek. Említhetnénk a kulturális életünk terén más szervezeteket is a teljesség igénye nélkül, mint a méltán híres Vadalmafa Dalkörünket, vagy éppen az intézményeink közül a sokszínű programokkal működő könyvtárunkat, faluházunkat.

Minden évben nagyon sokan vesznek részt a szüreti felvonuláson

– Pénzügyi szempontból stabil, kiszámítható a gazdálkodásunk. Ötletekből pedig jelenleg sem szenvedünk hiányt. Szeretnénk befejezni a kiszolgáló épületünket, valamint az aprítékkazán beszerzésével, beüzemelésével is sokat segítenénk a rezsiharcunkon. Természetesen a jövő álmait erősen befolyásolja az elkövetkezendő időszak gazdasági környezete – hallottuk Várai Róbert évértékelőjében.