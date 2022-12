A kerékpár­út lehetőség a sportra, az egészséges életmódra is

A kerékpáros közlekedést preferáló rácalmásiak és kulcsiak számára óriási örömhír az Élhető települések című felhívás kapcsán megvalósuló út. A TOP Plusz program jóvoltából összesen 390 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a beruházásra. A kerékpárút építését 2023-ban szeretnék elkezdeni.

– Régi álmunk valósul meg az elnyert forrásnak köszönhetően. Hiszen csak 2 kilométer választ el minket Kulcstól, amely majd a bringaút megépítésével remélem, ezentúl összeköt inkább. Hiszen nagyon sokan járnak kerékpárral, a lakók, de sok üdülőtulajdonos is. Rácalmás felől az út jobb oldalán lesz az út, de nem az árokban, hanem a szántóföldek szélén. A döntéshozók számunkra pozitív határozatában biztosan az is nagy szerepet játszott, hogy a települések közötti autóút igen nagy forgalmat bonyolít. Ezért a kerékpáros közlekedés jelenleg elég veszélyes azon az útszakaszon. Tehát nagy öröm számunkra a kerékpárút építése, saját forrásból nem tudtuk volna elkészíteni a beruházást – mondta el Schrick István, Rác­almás polgármestere.

– Ismét egy nagyszerű beruházással gazdagodik majd a pályázatnak köszönhetően a településünk és a kistérség is, amely lehetőséget biztosít a sportra, az egészséges életmódra a fiataloknak és a közösségnek. Hiszen így most már mintegy 20 kilométeres utat, vagy szabadidős céllal túrát tehetünk majd meg kerékpárral Dunaújvárosig az öbölbe. Ugyanakkor a biztonság szempontjából is jelentős előrelépés lesz a beruházás, amelyért köszönet a pályázatban közreműködőknek – hangsúlyozta Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.