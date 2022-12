Előszállás – Ennek az eddig is jó közösségépítő eseménynek több szempontból is éreztük a hiányát. Ezért bár szűk lett a felkészülési időszak, de úgy éreztük: újból bele kell vágnunk, mielőtt feledésbe merülne – mondta el kérdésünkre válaszolva Jézsóné Németh Éva. Hozzátéve: – Az idő hiánya miatt most batyus bálra vártuk a vendégeinket, hiszen a szokásos műsoros vacsoraest megszervezésére nem volt időnk. Nagy örömünkre a vendégeink ezt megértették, és jó hangulatban töltötték el az estéjüket. Szépen összejöttek és a Szamaras Horváth Csaba vezetésével jól kitáncolták és mulatták magukat. Parádés lett a hangulat.

A főszervezők: Jézsóné Németh Éva (b) és Györkiné Platt Andrea Fotók: Balogh Tamás

A közösség megtartása

– Az első és legfontosabb célunk közösségünk megtartása és új tagok verbuválása a ránk váró feladatok megoldásához. Ez mindig egy jó hangulatú esemény volt, ahol erősítettük a barátságunkat, és természetesen az ilyen alkalmakkor keletkezett bevételnek már meg is volt a helye. Rendszeresen a helyi gyermekeknek Mikulás ajándékaira, vagy más szükséges célokra, például a fiataljaink találkozási pontjának és az ifjúsági klubunk bázisának tekinthető Teleházunk támogatására is fordítottuk. Ezután is azt tesszük.

– Az alapítványunknak ez az egyetlen nagy rendezvénye az év során, de természetesen figyelünk a legfiatalabb korosztályra év közben is, és ha olyan gondjuk támadna, amit összefogással orvosolhatunk, akkor abban biztosan számíthatnak ránk.

Horváth Csaba alapozta meg a bál remek hangulatát

Andrea fáradhatatlan

Györkiné Platt Andreát valószínűleg a település minden közösségi eseményén, mint a munkában élenjáró vezéregyéniségként is kell tisztelnünk. Ezen az estén is, ahogy az önkéntesek „szaknyelvén” mondják, a kezében tartotta a dolgokat.

Nehéz neki nemet mondani

– Az övé volt a terem berendezésének terve, a segítők mozgásban tartása, figyelt a frissen érkezőkre, és amikor a szakadó esőben, a sötét éjszakában elakadt egy autó a fűben, ő volt az, aki erős fiúkat kért a mentésére. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem könnyű egy ilyen tettre kész, talpraesett és jó szándékú hölgynek nemet mondani. „Nem is szokták megpróbálni” – tette hozzá Éva mosolyogva.