Kicsit fáradtan, ám annál vidámabb hangulatban, jókedvűen fogadták látogatásunkat a Piac téri Forster húsboltban. Nagy a hajtás, hiszen december 31-ig be kell szerezni a szilveszteri és az újévi hagyományos ételek legfőbb hozzávalóját. Változó, hogy a vásárlók mely húsra esküsznek a tradíciókat követve, éppen ezért sokféle a kínálat. December 31-én is nyitva lesz az üzlet a vásárlók előtt, de az már most látszódik, hogy körülbelül 200 kilogrammal több húst vásároltak a vevők az idei esztendő utolsó hetében, mint tavaly ilyenkor - tudtuk meg Forster Pétertől. Kérdésünkre azt is megosztotta, hogy a munkát illetően meglehetősen húzós volt ez az év, éppen ezért az idei szilvesztert pihenéssel fogja tölteni.