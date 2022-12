A napsütéses délelőttöt borús, nyirkos délután követte, de ez sem szegte kedvét a 14 órakor kezdődő Mikulás-ruhában történő kerékpározásnak. Körülbelül húszan vágtak neki a település útjainak, hogy két keréken egy kicsit átmozgassák magukat, mielőtt érkezik az igazi Mikulás, piros ruhában, hatalmas zsákkal, hó hiányában pedig csodálatos lovas hintóval. Csillogó szemű gyermekek gyűrűjében foglalta el méltó helyét a nagyszakállú, és megkezdődött az ajándékosztás. Természetesen minden lurkó jól viselkedett, így a virgács elő sem került, csak szaloncukor és csoki került a kezekbe valamint sok-sok plüss közül válogathattak a gyermekek, és a közös fotózás sem maradhatott el a Mikulással.

Gálosi R. Anita levendulás portékáival varázsolta el az érkezőket

Az átfázott felnőttekre is gondoltak a szervezők, így volt forralt bor, meleg tea, frissen sült prósza, gesztenye, kürtőskalács is. Az óvodai szülői szervezet nemcsak kézműves termékeket árult, hanem ott helyben sütött palacsintát is, amely igen kelendő volt, hamar el is fogyott. Akik pedig egy kicsit a nyár emlékeit keresték, ők is találtak kedvükre valót, ugyanis Gálosi R. Anita különleges levendulás portékáival varázsolta el a standjához érkezőket.

A Mikulás is felült az egyik kivilágított traktorra

Kicsivel 16 óra után pedig elérkezett a várva várt szabadtéri filmvetítés. Meleg takarókba burkolták magukat kicsik és nagyok, és kezdődhetett is a Grincs című mozifilm. De talán a nap legjobban várt eseménye a 17 órakor kezdődő traktorfelvonulás volt. Egy igazi kuriózum, amit este láthattak a település lakói, ugyanis megannyi mezőgazdasági erőgép karácsonyi díszkivilágításban, dudálva vonult végig Perkáta utcáin. A felvonulás végén még a Mikulás is beleült az egyik hatalmas John Deere traktorba, amelynek egy ugró szarvas a logója. Advent második vasárnapját is méltó módon, szívet-lelket melengető tartalmas programokkal ünnepelte Perkáta lakossága.