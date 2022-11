Ezekre az útbaigazító táblákra már nagyon régóta szüksége volt a falunak. Az 1997-ben létrehozott Perkátáért Közalapítvány ez évi célkitűzése, hogy szépítse a település közterületeit, és ennek jegyében valósult meg ezeknek a jelzőoszlopoknak a kihelyezése.

– Sajnos az alapítvány nem rendelkezett kellő tőkével ennek a feladatnak a megoldásához, de végül sikerült Oláh István polgármesterrel egy olyan változatot kidolgozni, amely csökkentett darabszámú táblát és oszlopot jelent a fő közlekedési útvonalak érintésével – avatott be a részletekbe Vaskó Ferenc, az alapítvány elnöke. Összesen három nagy oszlopot, harmincegy kis oszlopot és hetvenhat táblát helyeztek ki. A munkálatok még folyamatban vannak, az oszlopok, táblák kihelyezése folyamatos – folytatja Vaskó Ferenc.

Minden segítség jól jön ilyenkor, nem csak az anyagiakra kell gondolni. Az egyik támogató egy raklap zsákos betont adományozott, ezzel szponzorálva az alapítvány programját. De aki az oszlop kihelyezésében szeretne segíteni, az is bátran keresse meg Vaskó Ferencet.

– Az alapítvány jogosult az adófizetők által felajánlott egy százalék fogadására. Megtörtént a tavalyi év összegének a kiutalása, amely összesen 143 ezer forintot jelentett, amit ez úton is köszönök mindenkinek, aki élt a lehetőséggel és a Perkátáért Közalapítvány részére ajánlotta fel az egy százalékot. A teljes összeget ebbe a projektbe fektettük – mondja az alapítvány elnöke. Hozzátette: – A lakossági visszajelzések alapján nagyon mutatósak és szépek a kihelyezett táblák. Hasznosak és díszítik az utcát is. Jól jön annak, aki ritkán jár Perkátán, de egy távoli rokon útbaigazítása is könnyebbé válik. Ezúton is arra kérek mindenkit, vigyázzon a táblákra, ne legyenek vandalizmus áldozatai, hogy még sokáig töltsék be szerepüket a falu életében.