Vajon mitől hat ennyire idegenként a fiatalok által előszeretettel használt szleng? Talán valóban feltételezhetjük azt, hogy az ifjúság körében előforduló szlengszavak annál népszerűbbek, minél távolabb állnak a felhasznált szó eredeti jelentésétől. Így lett például az „adom” szó jelentése tetszik, vagy a „bástya” jelentése haver.

Azonban a fiatalok a közösségi média térnyerésével már nemzetközi távlatokban gondolkoznak, ha szlengről van szó. Ha megfigyeljük két tinédzser beszélgetését, valószínűleg rengeteg idegen szót hallunk majd, ugyanis a külföldi, főleg angol szleng a magyar fiatalok nyelvhasználatba is beférkőzött és megragadt. Ily módon pedig sokkal érthetőbb az idősebbek idegenkedése az újfajta szlenggel szemben.

A magyarosított angol szlengek, mint a crushol, vibeos, vagy flexel nem csak a korábbi generációnak érthetetlen, de azoknak a fiatalabbaknak is, akik kevésbé jártasak a külföldi zsargonokban. A szinte napról napra bővülő, külföldi szavakkal felturbózott szókincskészlet kifejezetten nagy szerepet játszik az egyre szélesedő generációs szakadék fennmaradásában. Csakhogy a szakadék nem csak nagyszülő–unoka és szülő–gyerek között fordul elő, de a már pár évvel idősebb korcsoport sem tud mindig lépést tartani az éppen népszerű szlenggel. A felzárkózást nehezíti, hogy a fiatalok írásban sem a normának megfelelően kommunikálnak. A szórövidítésekkel és betűszavakkal megspékelt mondat sokaknak zavarosnak, értelmezhetetlennek tűnhet. Sőt, mostanában az emojik sem azt jelentik a fiatalabbaknak, mint eredetileg, azokat új, átvitt értelemmel ruházták fel.

Felmerülhet az a kérdés is, hogy vajon ezek a szavak mennyire épülnek majd be az általános nyelvhasználatba, ugyanis a korábbi, már talán elavultnak vélt szlenggel még ma is számos alkalommal találkozhatunk. Rengeteg régi, retró szleng kiállta az idő próbáját, és napjainkban is előszeretettel használják nem csak szóban, de irodalmi alkotásokban, cikkekben egyaránt. Természetesen vannak olyan szavak is, amelyek idővel elkoptak a köznyelvből, ilyen például a frankó, ciki, séró, vagy klafa szavak, amiket már kevésbé hallunk a mindennapokban. Annak ellenére, hogy ezt a szlenget már nem igazán használják, az idősebb korosztály mégis szívesen alkalmazza, megmosolyogtatva ezzel a fiatalokat.

Garantált, hogy pár év múlva a most használt szlengből is temérdek elkopik idővel, de biztosan számos szó beleolvad majd a fiatalok szókincsébe, az ő nyelvhasználatukat már most tudtukon kívül igencsak meghatározzák ezek a szavak. Azonban nincs minden veszve azoknak sem, akik nem tudják tartani az iramot a mai szlenggel, a segítség ugyanis az interneten fellelhető. A tanulni vágyók online szlengszótár segítségével bővíthetik ismereteiket, sőt, tudásukat tesztelni is tudják, hiszen megannyi kvíz található a témában, így pedig később már magabiztosabban társaloghatnak a fiatal nyelvújítókkal.