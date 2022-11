„Most talán még nem is látjuk, hogy milyen kihívásokkal állunk majd szemben” – hangzott el az Útkeresés Segítő Szolgálat által szervezett beszélgetésen, amelyen részt vett a város polgármestere, Pintér Tamás és az alpolgármester, Barta Endre is.

Mészárosné Libor Ágnes, a szolgálat intézményvezetője elmondta, e fórum is arra szolgál, hogy koncentrálják az erőforrásokat, mert hozzájuk is egyre több segélykérés érkezik. Hosszú János, a helyi roma önkormányzat vezetője kifejtette, közel 300 olyan családdal állnak kapcsolatban, amelyeknek napi segítség kell. Pintér Tamás polgármester megköszönte a civilek erőfeszítéseit, majd hangsúlyozta, az önkormányzat az élelmiszergyűjtés és a meleg­étel-osztás során is minden segítséget megad a következő hónapokban.

Továbbra is várják az adományokat a helyi élelmiszerdepónál

A Római városrészben működő Adománykuckó képviselője kérdezett a rendelkezésre álló szociális alapon elosztható tűzifa elosztásáról. Mészárosné Libor Ágnes erre elmondta, amíg tavaly alig találtak harminc családot Óvárosban a fára, addig az idei őszön a lista már régen betelt, és egyre több új igény fut be az Útkereséshez.

A Bartalos Kinga és Bartalos Norbert vezette civil közösség, a Boldog Délután is készül már. Az ételosztások mellett a tartós élelmiszergyűjtést is segítik, bevonva ebbe a helyi vállalkozókat.

A beszélgetésen szó volt a vasmű helyzetéről is.

Pintér Tamás elmondta, a korábban felvázolt forgatókönyvek közül a legrosszabb is reális lehet, így további dunaújvárosi családok kerülhetnek majd nagyon nehéz egzisztenciális helyzetbe.

Az egyeztetésen részt vettek a helyi és térségi egyházi élet képviselői is.

Lapunk kérdésére a résztvevők elmondták, továbbra is várják és fogadják a tartósélelmiszer-adományokat az egykori Széchenyi kollégiumban (Erdősor 37/a) 8 és 18 óra között. Az adományokat a nehéz helyzetbe került családoknak juttatják majd el.