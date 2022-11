A kényszergyógykezelés feltétele, hogy a betegre büntethetősége esetén egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést szabnának ki.

Az elmeállapot kórosságát igazságügyi elmeorvos szakértő állapítja meg, és ennek alapján rendeli el a bíróság a kényszergyógykezelést.

A büntetést csak olyan emberrel szemben lehet alkalmazni, aki beszámítási képességgel bír. Aki kóros elmeállapotú, az az említett képességgel nem bír, ebből kifolyóan csak intézkedést alkalmazhat ellene a bíróság, mivel nem büntethető.

A kényszergyógykezelés egy intézkedésfajta, amely meghatározott feltételek megléte esetén rendelhető el az elkövetővel szemben.

A terápiát a Btk. alapján határozatlan időre rendelik el, félévenkénti felülvizsgálat mellett, a végrehajtása pedig – a büntetés-végrehajtási szervezet egy tagjában – az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézményben (IMEI) történik.

A kezelési idő általában négy-öt évet vesz igénybe, megszüntetését akkor javasolják, ha a beteg együttműködő magatartást mutatott a kezelés során, állapota tartósan kompenzált, továbbá távozásának körülményei biztosítottak.

A távozás után a gyógykezelés természetesen nem fejeződik be, hiszen a pszichiáteri vizsgálatok továbbra is kötelezőek a beteg számára, ugyanúgy, ahogy a felírt gyógyszerek szedése is.



Dr. Unger Zsolt

ügyvéd