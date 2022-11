Előszállás családsegítő és gyermekjóléti szolgálata adományokkal szeretné megkönnyíteni a szerény jövedelemből élő, segítségre szoruló családok számára a szeretet ünnepét. Azt szeretnék, ha minden előszállási család és egyedül élő ember asztalára jutna meleg étel karácsonykor. Tegyük szebbé az ünnepet! – hangsúlyozza a szolgálat a felhívásában.

Ha lehetősége van a segítségnyújtásra, az alábbiakat várják felajánlásként. Tartós élelmiszereket: lisztet, cukrot, étolajat, konzervet, száraz tésztát, bébiételt, fűszereket, szószokat, lekvárokat, babot, lencsét... és még sorolhatnánk. Tisztálkodószerek közül örömmel fogadnak mosó- és öblítőszereket, de sampont, tusfürdőt, szappant, fogkrémet, női higiéniai termékeket, pelenkát, nedves törlőkendőt. Az egyebek kategóriában vár a szolgálat tanszereket, színes ceruzákat, tollakat, füzeteket, de olyan apróságokat is nagy örömmel fogadnak, amiket otthon már nem használ a gyerek, viszont másoknak akár ajándékként is át lehet adni – színezőket, játékokat, sportszereket, kirakókat, gyurmákat. Az édesség is nagy meglepetés lehet ilyenkor, különösen a szaloncukor, csokoládé, mogyorókrém, cukorka, ezeket is nagy örömmel fogadja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, hogy aztán karácsonyra továbbadhassa rászorulóknak, megé­desítve elsősorban a gyermekek ünnepét.

A felajánlásokat a szolgálatnál várják (a régi orvosi rendelő helyén) december 13-ig, utána szeretnék szortírozni a kapott adományokat, majd még karácsony előtt el is juttatni az összeállított csomagokat a támogatottaknak. Telefonon a 30/313-0504 és 30/313-0527-en tudnak előre időpontot egyeztetni.