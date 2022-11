Elmondása szerint ez az esemény is bizonyítja, hogy a mentális felkészültség mennyire fontos, emellett a legapróbb részlet is keresztül húzhat egy tökéletes versenyt. Példaként a gerenda fináléban szereplő amerikai Skye Blakely esetét említette, akit egy a haja felkötéséül szolgáló szalag annyira megzavart, hogy az előzetesen esélyesként induló tornász leesett a szerről.

Mayer Gréta, aki első felnőtt világbajnokságán szerepelt, értékelésében csak annyit mondott: a párizsi világkupaverseny hangulata jobb volt ugyan, de egy világbajnokságon természetesen mindig nagy élmény részt venni.

A viadal legeredményesebb magyar tornásza, Kovács Zsófia a döntővel kapcsolatban a következőket mondta: – Kicsit izgultam, hiszen ez azért mégis egy világbajnoki döntő volt. Ezt egyébként éreztem is magamon. A gerenda egy ilyen szer, nagyban meghatározza a mentális állapot, az izgalom, bármi megtörténhet. Összességében örülök, hogy sikerült bejutni, és ezen a szeren a legjobb nyolc tornász között szerepelni egy ilyen hasfalsérülés után – zárta mondandóját a háromszoros Európa-bajnok.

Az egyébként derűs hangulatú esemény zárásaként a DKSE első embere Mátyás Gábor gratulált a sportolóknak, valamint Trenka János edzőnek. Mint mondta: amíg a sportoló csak magával foglalkozik főleg egy egyéni, pontozásos sportágban, mint a torna, addig nem történhet nagy baj. Hozzátette, bízik abban, hogy a jövőben is hasonló sikerekben lesz része a tornászokban, valamint abbéli reményét is kifejezte, hogy két év múlva Párizsban, a 2024-es olimpiai játékokon is ott lesznek a lányok.

Ahogyan arról a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain, valamint a duol.hu internetes felületünkön is beszámoltunk, az 51. torna világbajnokságon a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia gerendán hatodikként bekerült a fináléba, erre legutóbb 1992-ben Ónodi Henrietta révén volt képes magyar sportoló. A DKSE kiválósága a vasárnapi fináléban hetedik helyen végzett 12.733 ponttal.