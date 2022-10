Kedves dunaújvárosi előfizetőnk, Sümegi Lajos örömteli eseményeket, boldog pillanatokat osztott meg velünk, ami azért is jó érzés számunkra, mivel lapunknak köszönhetik a nyaralást, pontosabban annak, hogy előfizetői a Dunaújvárosi Hírlapnak. Mi is történt pontosan?

Nyerteseink egy házaspárral pihentek együtt Fotók: Sümegi

Tavaly decemberben kezdődött a Gyűjtse a milliókat! elnevezésű akciónk. Ebben hűséges előfizetőinket invitáltuk egy közös játékra, amelynek lényege a lapban megjelent milliós kuponok gyűjtése volt. Sümegi Lajosék is részt vettek a játékban, és Fortuna kegyeibe fogadta őket a sorsoláskor. Nyereményünk egy Zalakaroson eltölthető kétnapos wellnessüdülés volt.

Levelet s néhány fotót is kaptunk nemrég Sümegi Lajostól, aki leírta, hogy augusztus 29–31. között voltak a welnessüdülőben, és kértek még egy plusz­éjszakát is. Megtudtuk, gyertyafényes vacsorával várták őket, gyertyás éjszakai fürdés és kocsikázás a szálloda önellátó farmjára is része volt a programnak. Kellemes napokat töltöttek ott. Sümegi Lajos azt kívánja: másnak is kedvezzen a szerencse lapunkkal.