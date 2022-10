Elsőként egy elnézéskérés: csütörtöki számunkban elírtuk Pillár Bence nevét. (Reméljük, most helyes.)

Szerdán a gólyákat, vagyis az első évfolyamosokat, esetünkben a kilencedikeseket avatták. (Bár sohasem fogom megérteni, hogyan lehet kilencedikesként kezdeni a középiskolát. Én még befejeztem nyolc általánost, majd a középiskolát elsősként kezdtem.)

Kezdésnek a gólyák – négy kilencedikes osztály – a négy évszak témájában meghatározott viseletben előadták a táncukat, majd megkezdődött a versengés. A diákokra hét feladat várt, köztük a nagyon népszerű activity – az osztályfőnökök mutogattak, a diákok pedig próbálták megfejteni a feladványt. Különlegességnek számított a szépítkezés. Ekkor a fiúk a lányok haját fonták be, amíg a lányok a fiúkat sminkelték.

Akárcsak kedden a Széchenyi-vetélkedőn, most is tanúbizonyságot kellett tenniük a tanulóknak, hogy mire képesek a konyhában, süteményekkel kellett előrukkolniuk, minden osztálynak más évszakra jellemző süteményt kellett készítenie. A zsűri értékelése szerint nagy sikerrel. A gólyák eskütétele után a zsűri eredményt hirdetett. Az ítészek csapatát két tanár és négy diák alkotta a 10. e osztályból. Az egész gólyaavatót a tavalyi győztes osztály, a ma már 10. a-s diákok szervezték meg osztályfőnökük, Dukai Klára irányításával.

Csütörtökön a tizenkettedikesek voltak a központban, hiszen ekkor az általuk alakított pártok vetélkedtek, kampányoltak a gimnázium egésze előtt (bár ez a kampány egész héten tartott). A Széchényi-héten hagyományosan a végzős osztályok vetélkedése a legizgalmasabb rendezvénysorozat.

Jár a diákok agya, középen Csathóné Zágoni Nóra tanárnő Fotók: Ihász Martin

A Széchenyi-hét főszervezője, Csathóné Zágoni Nóra vezetésével a diákönkormányzat volt: – Az a-sok HELLFIRE CLASS, a b-sek BOSSIK, a c-sek CELLA, az e-sek pedig MOVIE néven szálltak versenybe. Minden párt egy párthelyet alakított ki, és a maguk által tervezett pólóban feszítettek híveikkel együtt. A hét első négy napján a pártok színes programokat szerveztek, koncertekkel, játékokkal próbálták maguk mellé állítani az iskola fiatalabb diákjait. Hétfőn délután fociban, csütörtökön pedig egy izgalmas vetélkedőn is bizonyíthatták rátermettségüket. (A vetélkedőt a 10. a osztály szervezte Molnár Zoltánné osztályfőnök vezetésével.) A vetélkedésben a 12. a-sok bizonyultak a legjobbnak Ajtony Krisztina osztályfőnök irányításával. A pénteki napon szavazhattak az iskola diákjai és tanárai arra, kit tartottak a legjobbnak a hét folyamán. A diákönkormányzat vezetősége, amely egész héten éberen ügyelt arra, hogy semmi szabálytalanság ne történjen, pénteken délelőtt fél tízkor lezárta a szavazóurnát. A voksokat többször átszámolták, mert nem akartak hinni a szemüknek. Az első és a második helyezett között ugyanis mindössze 0,9 százaléknyi különbség mutatkozott. A győztes a MOVIE lett. Ők az e-sek, osztályfőnökük Polányiné Boldog Katalin. További sorrend: BOSSIK, CELLA, HELLFIRE CLASS. Amit biztosan mondhatok, a hét legfőbb nyertese a diákság volt.