– Meglehet, még csak a vihar előtti csendet érzékeljük, ám megkeresések tekintetében jelentősebb növekedést nem tapasztaltunk, egyelőre. Fontos tisztázni, hogy mi pusztán egy, az önkéntes hozzájárulások alapján működő közösség vagyunk, így bizonyára a mi látókörünk sem teljes. Viszont tény: érzékelhető egyfajta feszültség és várakozás, kivárás. Meglátjuk, mi lesz… A több hullámban érkező Covid-járványhelyzet idején sokakban nagy volt a félelem, hogy akkor ebből mi lesz... Nem volt akkor sem egyszerű, de próbáltuk összefogni az embereket, és segíteni mindazokon, akik hozzánk fordultak – fogalmazott Bartalos Kinga, aki kiemelte: – A Boldog Délután csapatának összetétele is rendre változik, ám egyre többen jelentkeznek, hogy segítenének. Jó ezt megélni. A másik fontos tényező lehet információ: aki bajba kerül, annak fontos megismernie, hogy az állami-önkormányzati szektor felől mikor és hogyan kaphat megfelelő támogatást.



– Én azt tapasztalom, ha beüt a baj, akkor van hová fordulni. Természetesen minden egyes élethelyzet, szituáció más és más, ám tény, hogy gyakran önhibájukon kívül kerülnek nagyon szorult helyzetbe családok is. A bizalom a legfontosabb. Egyrészt, sokan segítenének, akár egy-egy felajánlással, munkával, vagy anyagi hozzájárulással, ám nem biztosak abban, hogy mindez jó helyre kerül, hiszen számtalanszor találkoztak már negatív példákkal. A Boldog Délután e szempontból egy nyitott könyv: átlátható és őszinte. Éppen ezért nem is akartunk elindulni az alapítvánnyá szerveződés irányába, hiszen az már egy jóval bonyolultabb konstrukció, és nem is biztos, hogy megfelelő lenne számunkra. A legközelebbi ételosztásunkat október 23-ra tervezzük a szokásos helyen és módon, a Corner Cafe mellett. Örömmel látunk mindenkit – mondta el Bartalos Norbert. A házaspárt arról is kérdeztük, mi lesz, ha a válság miatt az adakozók száma is csökken.



– Jósolni nem szeretnénk, ám hiszem, hogy a mi csapatunk a továbbiakban is eredményesen működik majd. Másrészt, sokakban él az a tév­hit, hogy mindig valami nagyot kell adni. Nem igaz! Ha egy családi bevásárlás során csak plusz egy kiló finomlisztet tesz be a kosárba, és azt felajánlja, eljuttatja az adott segítő szervezeteknek, az már óriási segítség. Hiszen a sok kicsiből lesz majd egy nagyobb támogatás – mondta el Bartalos Kinga.