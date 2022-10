A rendezvény szervezője köszöntötte a megjelenteket. A himnusz közös eléneklése után Márkli János, alpolgármester mondott beszédet.

– Bár a törvény szerint is ünnep október 23-a, Nemzeti Ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet is a szívébe fogad. Az emlékezés pillanatait azért is tarjuk, hogy a gyermekeink tudják, hogy mit köszönhet Magyarország a 66 évvel ezelőtt tevékenykedő hősöknek.

A településvezető arról is említést tett, hogy október 23-a ma már nem csak a forradalom emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe is. Az 56-ban megfogalmazott teljes nemzeti szuverenitás igénye ma is élő, hiszen a szabadságunkat féltenünk és óvnunk kell ma is. Sokan az életüket adták Magyarország szabadságáért, tartozunk nekik annyival, hogy míg élünk és míg világ a világ, óvjuk, féltjük és teljes tartalmában megőrizzük – összegezett az alpolgármester.

Stermeczki András, evangélikus lelkész a bibliából idézett

Stermeczki András áldását hallhatta a közönség, melyet a Miatyánk imádság követett az ünneplők közös imájával együtt.

A Nyugdíjas Klub nevében Farkas Róbertné Marika Vajda Albert: Egy ötvenhatos kivándorló vallomása című művét szavalta.

A Kisapostagi Ifjúsági Klub képviseletében Csontos Renáta és Vajda Lilla Jobbágy Károly: A Rádió mellett című versét szavalták el. Az előadás különlegességeként Kis-Fucsala Mátyás gitáron kísérte a szavalókat.

A Kisapostagi Nyugdíjas Klub is fejet hajtott 1956 hősei előtt

A megemlékezésen koszorút helyezett el Kisapostag Község Önkormányzata, a Schalbert Alapítvány, a Nyugdíjas Klub és a nemzetőrség.

Az ünnepség zárásaként a Schalbert Alapítvány Lila Akác dalköre Kiss Kata: Áldott e föld és Áldott a szó című énekét dalolta el.

Felemelő és ünnepi volt az 56-os megemlékezés Kisapostagon. Külön dicséret illeti a Kisapostagi Ifjúsági Klubot, akik fiatalos színt vittek a megemlékezésbe.

Az ünneplők egy közös képre állatak össze