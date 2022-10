A többnyire töklámpással, valamint szellemekkel és rémekkel azonosított esemény már sok-sok éve több társadalom hagyományának része, azonban a hallo­ween csak a 2000-es években jelent meg Magyarországon, és azóta is évről évre egyre több emberhez jut el. Az ünnep hírét többnyire az amerikai filmek hozták be az országba, azonban itthon nem beszélhetünk teljes értékű halloweenről. Magyarországon általában kimerül a hallo­ween fogalma a tökfaragással, valamint a ház kidekorálásával. Habár az elmúlt években a jelmezes bulik és halloweeni témájú rendezvények is divattá váltak.

Az október 31-én csokigyűjtéssel egybekötött ünnep az 1900-as évektől kezdve trend az Egyesült Államokban, és azóta is az egyik legnépszerűbb esemény az ország életében. Eredete kelta hagyományra vezethető vissza, habár ez vitatott, viszont az írek által terjedt el az angolszász kultúrában, és vált annak elengedhetetlen részévé. Az ősi kelta tradíció szerint október utolsó napján a szellemek az élők testébe bújnak, ezt pedig ijesztő öltözettel akadályozták meg. Az angol nyelvű országokban már hagyománynak számító ünnep legjellemzőbb ismertetőjegye az úgynevezett Jack-o’-lantern, azaz a világító töklámpások, tipikus ír szokásból ered. Az ilyen lámpáskészítés az elsők között alakult trenddé azokban az országokban is, amelyek még csak mostanában kezdték el ünnepelni azt.

Magyarországon is több éve faragnak kreatív, ötletes töklámpásokat az ország minden pontján. Rengeteg szervezet, intézmény tart halloweeni témájú rendezvényeket, partikat, amiken egyebek között lámpásokat is lehet készíteni, de sok helyen a mozikban rémisztő filmeket vetítenek, máshol beöltözős bulikat tartanak.

Összességében a halloween az országban is viszonylag elfogadottá vált, azonban még mindig sokan ellenzik annak elterjedését a magyar kultúrában.

Ennek fő oka az, hogy a hallo­weent október 31-én, mindenszentek előestéjén szokás ünnepelni, ami a rémisztő eseménnyel ellentétben egy szakrális, katolikus ünnep. A halloween pogány eredete és témája gyakran kelt feszültséget az országban a mindenszentek ünnepével kapcsolatos összeférhetetlensége miatt, hiszen a mindenszentek az üdvözült lelkek tiszteletén alapul, a halloween pedig a megszálló szellemek elűzésén. Minden kultúrának megvan a maga sajátos módja arra, ahogy a holtakat ünnepli, és Magyarországra a csendes, békés tiszteletadás a jellemző, emiatt sokan nem tudnak azonosulni a boszorkányokkal, vámpírokkal, horrorfilmekkel átszőtt ünneppel.

Vitathatatlan, hogy a halloween mostanában egyre inkább az üzletről szól. Már több héttel az ünnep előtt megtelnek a boltok polcai halloweeni csomagolású csokikkal, cukrokkal, ünnepi lakásdekorációkkal, ijesztő maskarákkal, faragásra váró tökökkel, és ez sokakban elutasítást vált ki az ünnep iránt. Azonban annyi biztos, hogy a halloweennek remek közösségépítő ereje van, és a rengeteg halloweeni témájú dekoráció sokkal hangulatosabbá varázsolja a komor, őszi utcákat.