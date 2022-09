Hosszas lenne minden egyes díjazottat felsorolni, a következőkben a nyolc kategória dobogósait olvashatják (zárójelben a helyezésükkel). A legszebb virágosított intézményudvar/homlokzat/előkert kategóriában hat pályázat érkezett: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság (1), Dunaújvárosi Egyetem (2), Útkeresés Segítő Szolgálat (2), Napraforgó bölcsőde (3), Gárdonyi iskola (3).

A legszebb családi házas előkert kategóriában kilenc pályázat volt: Vigh-Iványi Piroska (1), Csilléryné Kockás Mónika (2), Kósa Lászlóné (2), Schaffer-Gráczer Melinda (3), Magyar Zsuzsanna (3).

A legszebb lakosság által virágosított ablak/franciaerkély kategóriára hét nevezés érkezett: Balogh Julianna (1), Katona Andrásné (2), Gégény Istvánné (2), Farkasné Kovács Ágnes (3), Aranyi Józsefné (3).

A legszebb lakosság által virágosított erkély kategóriában tíz pályázó volt: Gál Károly (1), Kirilla Elvira (2), Szaksz Ferenc (2), Rákli Jánosné (2), Szőke Istvánné (3), Zsoldos Lászlóné (3), Zsoldos Mónika (3).

A legtöbb nevezés, összesen tizenhét pályázat a legszebb közterületi lakossági előkert kategóriában volt: Varga Sándorné (1), Sraj Istvánné (2), Miklán Imréné (2), Héder Zsolt (2), Mihály Károlyné (3), Mendi Béla (3), Grosch Gusztávné (3), Fodor Rókusné (3), Becs Albin (3).

Héder Zsolt egy Görbe utcai előkertet gondoz

Fotós: Laczkó Izabella

A legszebb közterületi társasházi előkert kategóriában kilenc pályázat érkezett: Szabadság út 23–25. Társasház (1), Lajos király krt. 1–3. Társasház (2), Erdősor 33. Társasház (2), Deák Ferenc utca 3. Társasház (2), Munkácsy Mihály utca 1–7. és Esze Tamás utca 13-13/a. Társasház (3), Szabadság út 10. Társasház (3), Vasmű út 45. Társasház (3).

A legszebb virágosított üzlet/vállalkozás/szervezet előkert/homlokzat kategóriában egy pályázó volt, így különdíjat kapott a Kristály Egészség Stúdió. Ugyancsak egy pályázat érkezett a legszebb közterületi lakossági virágláda kategóriában, amelynek különdíjasa ezzel Markovics Mártonné lett.



A Szabadság út 23–25. Társasház előkertjét Mórocz Gabriella ápolja és gondozza. A hölgy nem csak ebben a kategóriában indult a megmérettetésen, ugyanis virágokban pompázó erkélyéért is különdíjat kapott. Ráadásul jubilálóként is köszöntötték, immáron öt éve nevez a megmérettetésre. Mint azt lapunknak elmondta, hat esztendeje költöztek Béke városrészi otthonukba. Megkérdezték tőle, hogy vállalná-e az előkert gondozását, ő pedig készséggel eleget is tett a felkérésnek, hiszen nagyon szereti a virágokat. Az erkélyt a nyári időszakban muskátlikkal ülteti be, a hidegebb hónapokban pedig őszi árvácskákkal. Az előkertben mindenféle virág megtalálható, évelők és egynyáriak egyaránt, amiért sok dicséretet kapott már a környék lakóitól.



A Görbe utca mondhatni híres a szépen virágosított előkertekről, sőt, különlegességgel is találkozhatnak az arra sétálók. Az is érdekes, hogy a gondos kertgazdák között van egy fiatalember is, Héder Zsolt, akinek munkáját a kategória második helyezésével díjazta a zsűri. Kérdésünkre Zsolt elmondta, Újtelepen nőtt fel, mindig is szeretett a kertben tevékenykedni. Amikor a társasházba költöztek, először az erkélyen ültettek virágokat. Ezt meglátva, az egyik idősebb lakó megbízta őt az előkert ápolásával is. Ennek már három éve, azóta is lelkiismeretesen szépíti a területet mindenféle virággal, például levendulákkal és tulipánfával is.