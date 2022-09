A témában Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester sajtótájékoztatót tartott szerdán délelőtt. Mint mondta, több intézmény jelezte már, hogy az emlékév kapcsán ünnepséget szervezne. Annak érdekében, hogy ne csússzanak össze a programok, közös egyeztetésre hívja az oktatási intézményeket, a kulturális és a civil szervezeteket szeptember 28-án 9 órakor a városháza közgyűlési termébe. Mindenkit szívesen látnak ezen a megbeszélésen, hogy felvázolják az előzetes terveket.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy az emlék­év programjaira a kormány is biztosít támogatást (mintegy kilencmilliárd forintot – a szerk.), de az önkormányzat is igyekszik segíteni a programok megvalósítását a lehetőségeihez mérten. A tervek szerint az egyeztetést követően újabb sajtótájékoztatót tartanak, amelyen ismertetik a várható programkínálatot.