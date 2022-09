Dr. András István rektor köszöntő beszédében megemlítette, hogy az egyetem jogelődeivel együtt már közel 60 éve képez szakembereket. Elmondta, az idei tanévre mind a jelentkezők, mind a felvettek számában jelentős, 7 százalékos emelkedés volt, így minden szakon növelt évfolyamlétszámmal indulhat a képzés, mintegy 700 első éves hallgatóval, köztük 110 diák angol nyelven kezdi meg tanulmányait. Immár 35 országból érkeztek hallgatók az intézménybe, köztük 90 a Stipendium Hungaricum program keretében. A rektor hangsúlyozta, hogy a „tanuló szervezeti kultúrában” hisznek, a hallgató az egyetem számára központi érték. Dr. András István kitért arra is, hogy az egyetem tavaly alapítványi fenntartásúvá vált, és elkészült a 2021–2026-os időszakra vonatkozó fejlesztési terve is. Lezárult a Paksi Kompetencia és Kutatóközpont fejlesztési projektjük is, az összességében 1,5 milliárd forintos támogatásból több mint 960 millió forintot költöttek laborokra, eszközbeszerzésre. Büszkén említette, hogy a hallgatói sikeresség támogatásához kapcsolódóan indította el az egyetem a 2020-as évben e-DUE-projektet. Ehhez kapcsolódóan átfogó, több mint 4,5 milliárd forintos informatikai fejlesztésbe kezdtek, és alapítványuk támogatásával elkezdődik a főépület felújításának kivitelezése is. Elmondta, hogy idén 99 jubiláns részére állítottak ki díszoklevelet 50 éves végzésük emlékéül, amelyeket a megnyitón adtak át.

Az első évesek fogadalomtételének szövegét Orosz Csanád mondta előre hallgatótársainak. A frissen felvett hallgatókat Süli János államtitkár, a DUE Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. Beszében elmondta, az, hogy a kormány mindent megtett, hogy elősegítse a bejutást az egyetemre, nem jelenti azt, hogy nem kell mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb tudással hagyják el az egyetem padsorait. Kiemelte, hogy a Bánki iskola fúziójával egy diák-életpályát is tudnak már kínálni, és igyekeznek a szakképzés eszközeit, a technikai színvonalat is magas szintre hozni. Külön köszönetet mondott a szülőknek, hogy támogatják a diákok tanulmányait. Elmondta, elnöki tisztségét a többi között azért vállalta el, mert évtizedes kapcsolata van a Paksi Atomerőműnek a Dunaújvárosi Egyetemmel. Hangsúlyozta, az erőmű építésében kiemelten fontos az anyagminőség, és az együttműködésnek köszönhetően olyan mérnökeik lesznek, akik a megfelelő színvonalon tudják az érdekeiket képviselni egy esetleges szakmai vita keretében.

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa a „Dunaújvárosi Egyetem Tiszteletbeli Polgára” díjat adományozta dr. Janusz Polának, a Jan Amos Komeński Alkalmazott Tudományok Egyeteme rektorának, aki egy rövid beszédet is intézett a jelenlévőkhöz. Elismerő oklevelet vehetett át Sófalvi István Tamás és Mészárosné Horváth Erika. A hallgatók elismeréseként Arany­kréta-díjat kapott Kiss András Péter, akinek külön gratulált dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült Takács Dorina és Lajtos Laura Kinga, HASIT mentor díjat vehet át: Mihálovicsné Kollár Anita Irén. Az esemény végén jubileumi díszokleveleket adott át dr. András István rektor és dr. Sánta Róbert, a Műszaki Intézet igazgatója.