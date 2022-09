– Nagy örömünkre szolgál, hogy felettébb sokan érdeklődnek nálunk a tökfesztivállal, annak tervezett programjaival kapcsolatosan, ami azért is jóleső érzés, mert azt igazolja vissza számunkra, hogy nagy rendezvényünk nem veszített a népszerűségéből az évek múlásával, a Covid alatti kényszerpihenő ellenére sem. A szervezési munka meglehetősen szerteágazó. Képzeljék csak el, mennyi mindenre kell figyelni, mennyi mindent kell összehangolni, előkészíteni, megszervezni, egyeztetni egy olyan nagy rendezvény esetében, amely több napon keresztül, több színpadon és helyszínen kínál sokszínű kulturális, szórakoztató és gasztronómiai lehetőségeket minden korosztálynak.

Ezúttal is faraghatnak töklámpásokat a gyerekek és a felnőttek Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Mi az, amit kiemelne az idei kínálatból?

– Azt mindenképpen, hogy újdonságként most három helyszínen találnak kedvükre való programot a fesztiválra ékezők. A bázis természetesen a Jankovich-kúria, ahogyan azt megszokhatták, mellette a csodálatos Duna-parton lévő Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely az új helyszínünk, a tökös kompozíciókat pedig a Millenniumi parkban csodálhatják meg. A fesztivált dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő nyitja meg szeptember 16-án, pénteken, 17 órakor a nagyszínpadon.



– Említene néhány érdekességet minden helyszínről?

– Érdekességek egész tárházával szolgálhatunk, kiemelni néhányat szinte lehetetlenség! Győződjenek meg erről, és erősítsenek meg ebben, miután tanulmányozták a közösségi oldalakon megosztott plakátot és a fesztiválhoz kapcsolódó programfüzetet. A fő irányok a következők. A Jan­kovich-kúria mint fő helyszín kiállítások, étel-, italkóstolók, gasztronómiai élmények, kézműves vásárok, gyermekműsorok, minden korosztályhoz szóló szórakoztató énekesek, együttesek, zenekarok koncertjének helyszíne lesz, a koncertek után is maradókat diszkó szórakoztatja éjfél után is. Néhány nagy név a kínálatból: pénteken este a Neoton Família, szombaton este a ­Follow the Flow és a DR BRS, vasárnap este pedig Rúzsa Magdi koncertezik Rácalmáson.

Színvonalas kompozíciókból most szeptemberben sem lesz hiány

A gyermekeknek külön színpadon kínálunk műsort, bohócok jönnek el hozzájuk, és számos előadó is lesz, pénteken például Panna-bálba várjuk a kicsiket. Továbbá a kúriában rendezzük meg a III. Óriástök Országos Versenyt és a Tökkirály-választást a Tökhintó dombján, mégpedig ­látványos felvonulással. A fesztivál minden napján lesz lehetőség ­tökfaragásra és tökfigurák készítésére a színpad mögötti parkolóban, az úgynevezett Ízek utcájában. Itt gyermekfoglalkozások és érdekes játékok is lesznek az óvodapedagógusok felügyeletével. Néhány a sorból: játszóház, kézműveskedés, arcfestés, hajfonás, trükkös játékok, mesesarok, vidámpark, játszóház, pónilovaglás, lufi­szobrász. Kézműves korongozásra és agyagból figurák készítésére is lehetőség lesz az Öko-teremnél. A Millenniumi parkban: nagy tökkompo­zíciókat láthatnak, amelyeket az iskolások, családok, csoportok készítenek. Természetesen a házak előtt is láthatnak tökös dekorációkat. Továbbá kísérő rendezvényként veterán autók és motorok bemutatója is lesz a Szent Háromság téren a szombati napon. A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen, ezen az új helyszínen nagyon érdekes elfoglaltságok, játékok várják a fesztiválozókat, lesz például vizes játszófal, mezítlábas ösvény, „Hang-fal”, kézműves játszóház, kincskeresés a homokban, NERF kalandpálya, játszókamion, nyomdászat, VR-szimulátor, „Tökös szabadulószoba”, evezés.



– Ez aztán a programkavalkád! Valóban szerteágazók lehetnek az előkészületi teendőik!

– Bízunk benne, hogy valóra tudjuk váltani minden ötletünket, és a fesztivál valóban mindenki megelégedését szolgálja majd, beváltja a hozzá fűzött reményeket. A kúriához és a vízitúra-megállóhelyre egy kisvonat biztosítja majd ingyenesen a lejutást a városból, de csak azok részére, akik belépőjeggyel rendelkeznek. Találkozunk a tökfesztiválon!