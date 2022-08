A Perseidák első megfigyelése Kr. u. 36-ban történt Kínában – olvasható a Wikipédiában. Újkori újrafelfedezésük Adolphe Quetelet-nek köszönhető, aki 1835-ben először írta le, hogy az augusztusban előforduló meteorok a Perseus csillagkép irányából sugárzódnak szét. A Perseidák elnevezés is innen eredeztethető.

Sárai László a csillagászati eseményt szerette volna maradandó élménnyé tenni, így közösen lesték a csillaghullást Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A meteorraj szülő égiteste a Swift-Tuttle üstökös. A pályája mentén szétszórt por mára egy igen széles lepellé terebélyesedett, így már július második felében is láthatunk Perseida-meteorokat, természetesen ekkor még kis számban. A porfelhő legsűrűbb részén minden évben augusztus 11–13-a környékén haladunk át. Ilyenkor akár 70–100 darab hullócsillagot is megfigyelhetünk óránként. Ekkor érdemes az estéket, éjjeleket a szabadban tölteni.

A résztvevők több mint harminc hullócsillagot számolhattak meg

Sárai László is így gondolja ezt. Ezért a nála nyaraló unokájának, Veres Nadin Esztellának a csillagászati esemény mellé a maradandó élményhez a közösségi együttlét örömét is meg szerette volna mutatni. Ezért a Lajos király körúti gyerekek és szüleik körében közös nyáresti programot hirdetett.

A telihold miatt a szokásosnál fényesebb volt az égbolt

A városrész játszóterén volt a gyülekező szombaton késő délután, majd közösen a Kádár-völgy Kallós Dezső utcai, fényszennyezés-mentesebb felére vonultak. Az eredeti elképzelés szerint itt plédeken hanyatt fekve nézték volna a csillagokat. De a szúnyoginvázió közbeszólt. Így a Béke városrészben lévő Solanova ház tetejére helyezték át a csillagvizsgáló bázist.

Az égbolton megfigyelhető jelenségekre az ember félelemmel vegyes tisztelettel, misztikus elképzelésekkel tekintett mindenkor.

Az éjszakai városkép önmagában is lenyűgöző

A tiszta égbolt, a nyáresti piknikhangulat és a hullócsillagokkal megfogalmazott kívánságok gyönyörű és feledhetetlen, közösen megélt kalanddá nemesedtek a részt vevő gyerekek és felnőttek részére egyaránt.

Az üstökösről származó por szebbnél szebb színes felvillanásokat okozott szombaton éjjel a dunaújvárosi égen is. Amíg a fővárosban Nadin csak egy-két hullócsillagot figyelhetett volna meg, Dunaújvárosban ennél nagyságrendekkel több kívánság teljesülhet egyetlen megfigyeléssel töltött éjszaka alatt is.

Hiszen még a telihold miatti fényes égbolton is mintegy harminc-negyven hullócsillagot számolhattak meg a Perseida nézői.