Bár olyan jelzések is érkeztek a lakosság részéről, hogy például a korábbi (még a DVCSH-s) befizetéseiket nem vették számításba, pedig igazolták azokat a DVG-nek, ez még kisebb probléma, ami akár egy újabb sorban állással orvosolható. A nagyobb probléma viszont az, hogy a radiátorokra felszerelt költségosztó ellenére légköbméter alapú elszámolást küldött ki a DVG, ami azt az igazságtalan helyzetet teremti, hogy aki spórolt a fűtéssel, az most egy jóval magasabb díjról szóló számlát kapott, aki pedig bátrabban, gyakrabban fűtötte be a lakását, kevesebbet kell fizetnie, mint eddig, sőt, még vissza is kaphat. Ráadásul az éves elszámolás abból a szempontból is problémás, hogy az előző szolgáltató, a DVCSH meghatározott ütemterv szerint, megbízás alapján végezte az éves leolvasást, tehát a fordulópontok más-más időpontra esnek, nem pedig egy időpontra mindenkinek.

Ezekről már Gebei Bálint, a mintegy 3600 lakást képviselő Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezetője beszélt lapunknak.

Gebei Bálint, a Dózsa Lakásszövetkezet ügyvezetője Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Rendelet van róla

Mint mondta, mindennek az alapjául az az önkormányzati rendelet szolgálhatna, amelynek a jelenlegi közgyűlés általi módosítása 2021. július 1-jén lépett hatályba. Ennek 17. §-a kimondja, hogy „az elszámolás során a felhasználási helyet ellátó hőközpontban, vagy hőfogadóban beépített főmérőn mért hőfogyasztást kell az elszámolás alapjául venni, és ezen hőmennyiséget a szolgáltató a fűtési költségosztók vonásegységei és a felhasználási helyeken átmenő csővezetékek és csőfűtőtestek számított hőleadása; vagy fűtési költségosztók hiányában a felhasználási helyeken fűtött légtérfogat arányában megosztja, és számolja el a felhasználók vagy díjfizetők részére.” Magyarul, ha van költségosztó, akkor az alapján kell az elszámolást végezni az önkormányzati rendelet értelmében.



Más az éves forduló

Gebei Bálint vázolta, körülbelül 19 300 távfűtött lakás van Dunaújvárosban. Ezek 70 százalékában van költség­osztó, a maradék 30 százalékban légtérfogat alapján megy az elszámolás. Ez utóbbiaknak általában június 30-án van az éves elszámolás fordulópontja. A költségosztós lakások tekintetében lehetetlenség lenne egy időpontban elvégezni a leolvasást, ezért egyéves ciklusra osztotta a fordulópontokat az előző szolgáltató, a DVCSH (ezért van az, hogy valakinél például januárban, valakinél októberben van az éves elszámolás). A leolvasás ütemterve nyilvános adat, a társaság honlapján bárki meg tudja tekinteni.

Bár tavaly júliustól kapta meg a DVG a távhőszolgáltatói feladatokat (az energiahivatal jelölte ki, éppen ezért ez a hivatalos és aktuális állapot), a DVCSH ezt vitatja, jelenleg is zajlik a per erről a két társaság között. Jól tudjuk, a váltás időszaka cseppet sem volt problémamentes, számos anomáliáról adott hangot mindkét fél. Ahogy azt közleményekben is jelezte a DVCSH, továbbra is úgy állt a távhőszolgáltatói feladatokhoz, hogy részükről biztosított legyen a lakosság ellátása, ezért küldte a számlákat is (tavaly decemberig), illetve az általa jogosnak tartott, de korábban a fogyasztók által be nem fizetett számlákról szóló felszólításokat. Ezzel kapcsolatban az energiahivatal már korábban jelezte, hogy a DVCSH ebben az időszakban már nem jogosult számlázni. Ugyanakkor január 1-től a DVCSH a költségosztók leolvasására – a társasházakkal – kötött külön szerződések alapján idén is folyamatosan végzi az éves leolvasásokat, ahogy egyébként az elmúlt években.

Megküldték az adatokat, de nem vették figyelembe

Gebei Bálint vázolta, a DVCSH-tól megkapták a január és május közötti leolvasási időszakban érintett lakások adatait, amit ők megküldtek a DVG-nek (bár ezt a DVG nem kérte), hogy az önkormányzat rendelete alapján végezze el az elszámolást.

– Ennek ellenére a DVG nem vette figyelembe ezeket az adatokat, és kiküldte a légköbméter, légtérfogat alapú elszámolásokat a fogyasztóknak. Ráadásul azok is éves számlát kaptak, akiknek nem is most lenne az elszámolási évforduló. Így azonban nem korrekt az elszámolás. Mihez számolnak? Adatok nélkül mihez viszonyít jövőre, mit fog kompenzálni? – sorolta a jogos felvetéseket a szövetkezeti ügyvezető.



Vissza kellene vonni a számlákat

Mint mondta, szerinte most az egyik lehetőség az, hogy a DVG-nek vissza kellene vonnia a kiküldött számlákat, és tiszteletben kellene tartania a fordulópontokat. A másik lehetőség, hogy mielőbb egy egyeztetést kellene összehívni (a DVG, a DVCSH és a közös képviselők részvételével), amelynek eredménye alapján tájékoztatni kellene a fogyasztókat, hogy a most kiküldött számlák befizetése után mikor és hogyan kerülhet sor a légköbméter-elszámolások helyesbítésére. Jelen helyzetben azt tudja tanácsolni a lakóknak, hogy igenis ragaszkodjanak a költségosztók szerinti elszámoláshoz, ami a hatályos önkormányzati rendeletben is szerepel.

– Az elmúlt húsz évben nem volt ilyen horderejű ügy. Nekünk, mint szövetkezetnek is voltak vitáink korábban a DVCSH-val, de mivel a lakók érdekei úgy kívánták, mindig félretettük a nézeteltéréseket, és tárgyalóasztalhoz ültünk. Ahogy látom, ilyen most nincs. Számomra ez a kialakult helyzet felfoghatatlan, hogyan lehet olyan magánvélemény, vagy ellentét a két cég között, amely előbbre való, mint a lakók érdeke. Az önkormányzat, a DVG utoljára a szolgáltatási feladatok átvétele kapcsán adott tájékoztatást a közös képviselőknek. Látva a két fél közötti helyzetet, az önkormányzat hozzáállását, úgy döntöttünk, hogy a költségosztók leolvasására új céggel, az Ista-val szerződik a szövetkezetünk. Ezt természetesen az éves fordulókhoz, az adott fordulónapokra igazítottuk: amikor a DVCSH a leolvasást végezte (végzi), ugyanarra a napra hívtuk az új cég szakembereit is, hogy szereljék fel az új, immár rádiós mérőket a lakásokba – mondta Gebei Bálint.



Félrevezető

A szövetkezet ügyvezetője arról is beszélt, hogy több lakójuk beszámolója alapján előfordulhat, hogy félretájékoztatják őket a DVG ügyfélszolgálati irodáján. Az egyik lakó az irodában ülve hívta fel őt, rákérdezve arra, hogy miért nem szolgáltattak adatot a költségosztós elszámoláshoz, holott ez megtörtént. Voltak olyan lakóik, akiknek azt mondták, hogy az Ista nem adott át adatokat: ez a cég még nem is szolgálhat adatokkal, hiszen most szerelik fel a rádiós mérőket, most ketyeg az egyéves időtartam, ami alapján majd 2023-ban tudnak adatokat szolgáltatni.



Emberi tényező

Az önkormányzat/DVG részéről a DVCSH-val kötött távhőszolgáltatási szerződés felmondása sajnos már 2021-ben kaotikus helyzetet teremtett. Ez a szerződés egyébként jövőre lejárt volna, tehát két évet kellett volna csak „kibírni”, ezalatt konszenzusra jutni a lakók érdekében.

Nem várható el a lakótól, hogy egy ilyen összetett ügy kapcsán mindennel tisztában legyen, és hogy állást foglaljon. Van, aki hónapokig két helyre fizetett, mert egyszerűen félt, nem akart senkinek sem tartozni, és nem tudott a perben álló felek között dönteni. Egy idős néni például azt mondta, ki tudja, mennyi ideje van hátra, nem szeretne bármi adósságot hagyni maga után. Sokan vannak olyanok, akik órákat álltak sorban azért, mert biztosra menve, személyesen akarták igazolni korábbi befizetéseiket.

– Most a tavalyi kaotikus helyzetre rátettek egy újabb lapáttal. A költségosztós elszámolások helyett kiadott légköbméteres számlák miatt ismét hosszú sor alakult ki az ügyfélszolgálat előtt. Felháborító egyébként, hogy az önkormányzat, a DVG a kialakult helyzet kapcsán csak a DVCSH-ra, és ránk, a lakástulajdonosok képviselőire mutogat, ahelyett, hogy belátnák a hibáikat. A lakók érdekeit szem előtt tartó megoldás kidolgozása érdekében részben pont a saját hozzáállásukban és eljárásaikban lenne szükséges egy-két dolgot módosítani, felülvizsgálni, esetleg más érintettekkel is egyeztetni – tette hozzá Gebei Bálint.



Adok-kapok

Miután közfelháborodás alakult ki a kiküldött számlák kapcsán, hosszas közleményt adott ki az önkormányzat, illetve a DVG. Ebben azt írják, hogy a DVCSH-nak 2021. június végén minden költségosztót le kellett volna olvasnia, és ez alapján elkészíteni a fogyasztókkal a végelszámolást; amely egyben a DVG nyitóértéke is lett volna, ami alapján elkészülhetett volna a 2022. június 30-ai zárással az elszámolás. Azt is írják, hogy a költség­osztás elvégzése nem a DVG feladata, és úgy látják tisztességesnek, hogy a DVG Zrt. leolvassa a központi hőmennyiségmérőt, a költségosztással megbízott cég pedig elkészíti a lakásonkénti költségosztást oly módon, hogy leolvassa a lakásokban lévő mérőket, majd a szolgáltatótól bekéri a hőközponti adatokat, és ez alapján elvégzi a költségosztást. Az önkormányzati cég szerint használhatatlanok a DVCSH adatai, mert nem szerepel rajta a nyitó és a záró dátum, és nincs hőközponti adat sem. Viszont ezzel szemben a DVCSH legutóbbi közleményében a többi közt azt írja, olyan nyitómérőállásokat hiányol a DVG, amelyek a szolgáltatóváltás során kötelezően előírt leolvasási feladatok elvégzésével, illetve a DVG által lepecsételt, lelakatolt hőközpontokban található hőközponti naplókban rögzített havi leolvasási adatokból is rendelkezésükre kell, hogy álljanak.



Lehet itt még probléma

Tavaly a távfűtés mellett az önkormányzat a vízszolgáltatás tekintetében is felmondta a DVCSH-val kötött szerződést. A vízszolgáltató-váltás egyelőre botrányoktól mentesen zajlott, a vízfogyasztásról szóló számlák kiküldését az új szolgáltató, a Mezőföldvíz most kezdte meg. Arra a kérdésre nincs még egyértelmű válasz, hogy mikor, hogyan, ki számolja el a meleg víz – hideg víz részét. Így állunk most, és hamarosan itt a következő fűtési szezon.

Lapunk a témával kapcsolatban megkereste az energiahivatalt, de lapzártánkig nem érkezett válasz. Amint megkapjuk, hírt adunk róla.