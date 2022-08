Az utóbbi hetekben ismét növekedő Covid-esetszámokról olvashatunk. Az oltakozás lehetősége most is nyitott a polgárok számára.

„Egyre több a fertőzött, de kórházba csak kevesen kerülnek koronavírus miatt, általában néhány nap alatt túl lehet jutni a betegségen – mondta el még a hét elején a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, Szlávik János a közmédiának.

Szlávik János hozzátette: ez annak köszönhető, hogy aránylag sok ember rendelkezik védőoltással.

Elmondta: a múlt héten 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de az oltások a legújabb koronavírus-variánsok esetén is segítenek a kórház elkerülésében. A koronavírus új variánsa - BA4-es, BA5-ös - valószínűleg átveszi az omikron helyét, de úgy tűnik, az oltottakra kevésbé veszélyes, mint az oltatlanokra, viszont azok is megfertőződhetnek, akik korábban omikronnal fertőződtek - jelezte.

Mint mondta, szinte minden új alvariánsnak kicsit különböznek a tünetei az előzőektől. A BA4-es, BA5-ös legjellemzőbb tünetei: köhögés, orrfolyás, tüsszögés, fáradtság és fejfájás - ismertette a főorvos. Hozzátette: aki náthás, mindenképpen gondoljon arra, hogy megfertőződött, és ha elmegy egy tesztre, illetve otthon marad hét napig, nemcsak saját magát, hanem másokat is megvédhet.

Kitért arra is, hogy sok a gyerek a fertőzöttek között, és a gyerekeknél is nagyon hasonló tüneteket okoz az új alvariáns. Esetükben - ha ritkábban is - előfordulnak poszt-covid tünetek. Lehet ez tanulási nehézség, fáradtság, elhúzódó köhögés - magyarázta Szlávik János.

Továbbra is várják az oltásra jelentkezőket. Regisztráció a vakcinainfo.gov.hu-n elérhető. Mint az MTI korábban közölte, a fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 91 961 519. A halálos áldozatok száma 1 032 820.

Forrás: DH/MTI