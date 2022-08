Ami még rendkívülivé tette ezt a rendezvényt, hogy eljött rá egykori testnevelő tanáruk, Hammerl Ferenc is. Ő idén márciusban töltötte be a 92. életévét. Számára azért emlékezetes ez az évfolyam, mert pedagógusi pályáját éppen velük kezdte. Magyaróváron (Mosonmagyaróváron) született, és nagyon szerette a sportot, legfőképpen a vizes sportágakat. Miután 1954-ben megszerezte testnevelői diplomáját, Sztálinvárost ajánlották neki, mondván, hogy itt fejlődésben van a sport, a Duna part pedig számos lehetőséget nyújthat. Így került aztán városunkba, és mint mondta, jó szívvel emlékszik vissza a jubiláló évfolyammal töltött időre. Hammerl Ferenc egyébként kilenc évig igazgatóhelyettesként, kilenc évig igazgatóként vezette a gimnáziumot. Időközben elvégezte a képzőművészeti egyetemet, és miután 63 évesen nyugdíjba ment, komolyabban kezdett foglalkozni a festészettel. Még most is szívesen jár a Duna partra, vázlatokat készít. Örömmel fogadta az évfolyam meghívásait, nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy együtt ünnepelhessen velük.