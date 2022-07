Mezőfalva egyik legnagyobb beruházása a bölcsőde építése, melyben két csoportban huszonnyolc kisgyerek szakszerű és mai kornak megfelelő gondozására nyílik majd lehetőség. Az építkezés hamarosan a befejezéséhez közeledik. Addig azonban még intézni szükséges az engedélyeket és más fontos papírokat, köztük az új intézmény nevének engedélyeztetését is, hiszen enélkül nem lehet megnyitni. Az önkormányzat képviselői rendhagyó módon széles társadalmi felméréssel és véleménykéréssel fordultak a lakossághoz a nevet illetően, melynek végeredményéről a közeli napokban döntöttek. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere Az én falum Mezőfalva helyi lapban is megosztotta a szavazás menetét és eredményét.

- Rendkívüli képviselő-testületin döntöttünk, hogy Manókuckó Bölcsőde lesz az új intézményünk neve. Frappáns, rövid elnevezést szerettünk volna, amely a gyermekek játékosságára is utal. Köszönjük az aktivitást és hogy számos elnevezés közül választhattuk ki a Manókuckót – olvashattuk a helyi lapban.