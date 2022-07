Budapest – A Balaton változatlanul nagy népszerűségnek örvend a magyarok körében, a főváros mellett kiemelt lokációnak számít a hazai ingatlanpiacon. Amíg a pandémia éveiben egész éves kereslet jellemezte ezt a területet, idén visszatérni látszik a szezonalitás a balatoni ingatlanpiacra, hiszen március végétől, a választások alatt némiképp alábbhagyott a kereslet, azonban július elejére visszatértek a vízpart kényelmét kereső vevők – árulta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.



Az északi part továbbra is drágább a délinél

Az ingatlanpiacra jellemző, szűkülő kínálat és a dráguló négyzetméterárak a balatoni piacon is próbatétel elé állítják az ingatlant kereső ügyfeleket. Az északi part az eddigi adásvételek adatai alapján az idei szezonban is drágább a délinél, a használt ingatlanok ára ezen a területen átlagosan 400-800 ezer forint körül mozog, amely 50 millió forint feletti átlagos ingatlanértéket jelent, és egyre gyakoribb a 200 millió forint feletti családi ház vagy nyaraló.

A szinte már elővárosnak számító Balaton felzárkózott a fővároshoz az ingatlanárak tekintetében, így új építésű lakást nem találni 1 millió forintos négyzetméterár alatt. A Balaton déli partján minimálisan olcsóbbak a négyzetméterárak a használt ingatlanok tekintetében, de a Balaton fővárosának számító Siófokon a vízpartközeli ingatlanokért a 2 millió forint feletti négyzetméterárat is hajlandóak voltak már megfizetni a vevők.



Szeretnének kiszabadulni a zajos nagyvárosból

A balatoni ingatlanpiac egészéről elmondható, hogy ugyan a tavalyi évhez képest lassuló ütemben, de még mindig átlagosan 10-20 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak.

– A járványhelyzet alatt megváltoztak a fogyasztói szokások, még több ember szeretne minél több időre kiszabadulni a zajos nagyvárosok bezártságából. Sokszor már csütörtök délután tele van az autópálya a Balatonra tartókkal, akik jellemzően ragaszkodnak a városi kényelmükhöz és ezért hajlandóak fővárosi árakat fizetni az új építésű, vízparti apartmanokért – folytatta a szakértő.

Aki szűkebb keretből gazdálkodik, és 30-40 millió forinttal vág neki a nyaralóvásárlásnak, annak a tavalyinál nagyobb kompromisszumot kell kötnie, hogy ne érje csalódás. Ezért az összegért főként a vízparti településektől 3-5 kilométerrel távolabb eső, kisebb községekben lehet használható ingatlanhoz jutni.



A családok számára még mindig nyitott a lehetőség

A Duna House szakértőinek tapasztalatai alapján a magyar vevők vannak többségben a balatoni nyaralót keresők körében, a fővárosiak mellett a tótól 150-200 kilométeres távolságra található nagyvárosokból is érkeznek még érdeklődők. A falusi csok meghosszabbításával a magyar családok számára még mindig nyitott a lehetőség, ha nemcsak hétvégi kikapcsolódást keresnek, hanem életvitelszerűen a vidéki életet választanák, az azonban biztos, hogy könnyebben találnak megfelelő ingatlant elérhető áron, ha nem a tó melletti, felkapott településeken keresgélnek.

– Értékesítőink tapasztalatai alapján már a német és a holland családok sem a vízparti ingatlanok, hanem főként a belső-somogyi területeken, autentikus parasztházak iránt érdeklődnek, nagyobb kerttel, ahol megoldható a gazdálkodás is – tette hozzá Benedikt Károly.