Csütörtökre hívta össze Pintér Tamás polgármester a június havi rendes közgyűlést. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívó szerint nyílt ülésen 42, zárt ülésen egy napirendi pontot tárgyal majd a képviselő-testület. Ez a szám természetesen az ülés elején esetlegesen kiosztandó sürgősségi indítványok számával változhat.

Tájékoztatják a testületet a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről. A képviselők dönthetnek a 2022. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló korábbi önkormányzati rendelet módosításáról. A testületnek állást kell foglalni a Fejér Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívásával kapcsolatban. A közgyűlés elfogadhatja a helyi rend­őrség, tűzoltóság, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, illetve a kulturális alapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóit. Szavazhatnak a Szent Pantaleon Kórházzal korábban megkötött támogatási szerződés módosításáról is. Egyes fogászati alapellátási körzetekbe fogászati eszköz-beszerzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztására is sor kerülhet az ülésen.

Az augusztus 20-ai rendezvények lebonyolításához a testület az ülésen kiválaszthatja az erre ajánlatot tevő cégek közül a leginkább megfelelőt. A „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekthez kapcsolódó szakmai mentori feladatok ellátásával kapcsolatos döntések is megszülethetnek csütörtökön. Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkálatainak elvégzéséről is szavazhatnak a testület tagjai. Sor kerülhet továbbá a ­DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztására is. Elfogadhatják a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi ingatlankezelési tervét, továbbá módosíthatják a vezérigazgató munkaszerződését is. Szentesíthetik az önkormányzat és a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma közötti együttműködési megállapodást is.

A napirend zárt ülésen tárgyalandó pontja keretében a Dunaújváros Közszolgálatáért díj adományozására tehetnek javaslatot a képviselők.