Nézzük a gyümölcshelyzetet! Az eper (szamóca) a reneszánszát éli, rengeteg van belőle. Ami örömteli, hogy a magyar termék uralja a piacot, tavaly ez nem volt teljesen így. Az árak 1300 és 1800 forint között mozognak kilónként. Igaz, van 990-ért is, de az görög, és tudjuk, az a gyümölcs, amely hosszú úton érkezik, nem lehet olyan minőségű, mint amit mondjuk Nagyvenyimen vagy Baracson szed le a gazda a szabadföldről.

Nagyon sok a cseresznye, és meggyet is már több helyen kaphatunk 600 és 1200 forint között kilónként. Ami az idén talán szokatlan, hogy a satnya, kis golyócska méretűek kimaradtak a kínálatból, már most lehet óriás szeműeket kapni.

Sárgabarackot is egyre több standon láthatunk. Kiindulási árnak a 850–1200 forint/kiló nem is tűnik olyan rossz­nak, hiszen az elmúlt években a sárgabarackot ért tavaszi fagy­károk miatt egész szezonban igen borsos árat kellett fizetni a sárga vagy kajszibarackért, ki hogyan nevezi. Az is az igazsághoz tartozik, hogy most még az import barack uralkodik, leginkább Spanyolországból érkezik hozzánk.

Cseresznye, meggy, sárgabarack – bővülő kínálat a piacon Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Palánta még mindig sok van a piacon. Ennek talán az is az oka, hogy nagyon magas árral indultak április végén, május elején: négyszáz forintért nem volt palánta. Árusoktól tudom, hogy törzsvásárlók jelentették ki, hogy ennyi pénzért nem palántáznak. Azt is az árusoktól tudom, hogy nagyon megnőttek a költségeik, ezért kénytelenek voltak árat emelni. De szükség törvényt bont: most már 200 forintért is vásárolhatunk palántát, a legdrágábbak 300 forintba kerülnek. Van olyan árus, akinél ki volt írva, hogy egységesen 250 forint a palánta. Most már tehát tavalyi áron vásárolhatunk, és ezen a hétvégén még nem is késtünk el nagyon a palántázással.