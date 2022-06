Május utolsó hétvégéjétől június végéig a helyi kormányablak is fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között, pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni. A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc alatt elintézhető az okmánycsere. Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra, akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap, akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek. Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun keresztül online is megoldható, ha a háziorvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni. Arra kérik az ügyfeleket, hogy ne halasszák utolsó pillanatra okmányaik megújítását – közölte a Fejér Megyei Kormányhivatal a honlapján.