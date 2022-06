A Benedek Elek tagiskola főépületéhez vezető, a falu településrészeit is összekötő, jelenleg homokos, néha sáros út hamarosan újjászületik. Daruszentmiklós tulajdonképpen három településrészt számlál: Daruhegyet, a régi Dánieltelepet és a régi Kis­szentmiklóst. Ez utóbbi részt egyfelől összeköti egy, a Magyar Közút kezelésében lévő út, másfelől egy nagyon homokos, eső után pedig inkább sáros csapás: a Durda utca. Ez a rövidebb. Jellemző, hogy a központi résznek tekinthető, egymáshoz közelebb eső Daruhegyet és Dánieltelepet a közúton elhagyva az utazó – és a helybéli egyaránt – találkozik a Daruszentmiklós vége táblával, majd a Kisszentmiklós településrészre érvén ismét belterületi Daruszentmiklóson találja magát.

Hamarosan útépítők dolgoznak a Durda utcában is Illusztráció: MW

Amint azt Rauf Norbert polgármester elmondta, Durda bácsi – akiről már korábban hivatalosan is elnevezte az önkormányzat Durda utcának az átkötőutat – egy kisvállalkozó volt, talán az első a faluban. Hozzá ballagtak át anno a falubeliek, ha elfogyott otthon a szikvíz, ha cserélni kellett a gázpalackot. Rajtamaradt az utcán Durda neve. Nos, az utca nemsokára megújul, a polgármester elmondása szerint egy hónap elég is lesz a munkára, vagyis az a nyár folyamán lezajlik: – Az iskolához közvetlenül bekapcsolódó külterületi útfejlesztés t nyertünk el, ami gyakorlatilag egy 60 milliós projekt. Ez a Durda út – egy összekötő út –, legtöbbször gyermekeink közlekednek rajta – mondta. A mezőfalvi általános iskola Benedek Elek tag­iskolája működik a faluban, több épületben.



A Durda utca 810 méteren épül ki, három méter széles lesz, de kétoldalt 1-1 méteres padkát is kap, s létesül benne 2 kitérő is.

– Emellett a Berzsenyi Dániel utca felújítását is elnyertük aszfaltozásra. Így a 2 kilométeres utcának a befejező szakaszát is meg tudjuk végre építeni aszfaltosan. Ez olyan 400 méter hosszú szakasz – tette hozzá Rauf Norbert. Ez a 15 millió forintos munka, a másikhoz hasonlóan, szintén hamarosan kezdődik.

A faluvezető elmondta, az utóbbi években több utcát is le tudtak aszfaltoztatni, illetve ki tudták javíttatni azokat a salakos utakat, amelyek már nagyon elhasználódtak. Ezek a fejlesztések az eddigiek folytatásaként értelmezhetőek.