Mivel nem ez volt az első ilyen jellegű panasz, ezért utánajártunk a kérdésnek. A jelenlegi városvezetés 2020 áprilisában közbeszerzési eljárást hirdetett a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban. Az eljárást a Borostyán-Tóth Kft. nyerte el, ennek megfelelően a szerződéskötéstől – 2020. augusztus 10-től – több éven keresztül annak kell üzemeltetnie a helyi köztemetőt. A Pintér Tamás polgármester által aláírt szerződés nyilvános, bárki számára elérhető az interneten egy kis keresgélés után. Belepillantottunk hát, mit is tartalmaz a temető területén keletkező hulladék kezelésével kapcsolatban. Nos, nem sok mindent. A szerződés 3.2.8. pontja felsorolásszerűen kitér a vállalkozó kötelességeire. Ezen a soron „Vállalkozó kötelességei különösen” megjelöléssel a „b” pontban ez áll: lehullott ágak, falevelek gyűjtése, szállítása, heti rendszerességgel.

Olvasóink arról nem szóltak tételesen, hogy a hatalmas szemétkupacban vannak-e lehullott ágak és falevelek, de talán nyáron ezekből nem jön ki szemlátomást is több köbméternyi „anyag”. A kontraktusban a „Szerződés tárgya” című soron rögtön az egyes számú bejegyzés viszont világosan fogalmaz. „Megrendelő megrendeli, Vállalkozó eredményfelelősséggel elvállalja a Megrendelő tulajdonában lévő, Dunaújváros közigazgatási területen található temető (városi köztemető) fenntartását és üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013 (l.25.) önkormányzati rendelete alapján a kapcsolódó műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt. Nézzük mond-e valamit a törvény a temetőben keletkező hulladékkal kapcsolatban. A vonatkozó törvényben az áll, hogy az üzemeltető összegyűjti és elszállítja a hulladékot. A kormányrendeletben, amely a törvény végrehajtásáról szól ez áll: „A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a köztemető fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében, illetőleg a temetőszabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzat) foglaltak szerint kell gondoskodni.” Nézzük, mit mond a szabályzat. Ezt találtuk: „A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni.” Mint a szövegrész tartalmazza is, ez a sírhelyek gondozása során keletkezett hulladékra vonatkozik, tehát a hozzátartozók kötelességét írja le, nem az üzemeltetőét. Egyéb szó a hulladékkezelésről nem esik, véleményünk szerint a törvény által előírtakat kell – kellene – betartani, azaz a hulladékot az üzemeltető összegyűjti és elszállítja.

Olvasóink aggódó kérdéseit, miszerint mi lesz a sorsa ennek a sok szemétnek, mikor viszik el, milyen rendszerességgel teszik ezt, a tárolásuk szabályos-e, továbbítottuk a temető üzemeltetője felé.

Tóth Lászlónétól, a szolgáltatást végző cég képviselőjétől meg is kaptuk a választ. Annak személyeskedő részét megőrizzük az utókornak, most a témához kapcsolódó érdemi részt közöljük. „A temetői hulladék elszállítása az üzemeltető feladata most is, és korábban is az volt. Vállalkozásunk a szemét elszállításáról folyamatosan gondoskodik, májusban 40, júniusban eddig 30 m3 hulladékot szállítottunk el, jövő héten pedig újabb 30 m3 szemételszállítás lett megrendelve a Dunanett Nonprofit Kft.-től. Cégünk a szemét tárolására a kijelölt helyen – ahol a szemét átmeneti tárolása is történik – jegyzői engedéllyel rendelkezik.”